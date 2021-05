Schwer ist leichter

DORMY OPEN – 1. RUNDE: Lukas Nemecz fühlt sich auf dem schwierigen Österåkers-Platz deutlich wohler und eröffnet mit der starken 69.

Ein Steirer-Trio versucht sich im Österåkers Golfclub bei Åkersberga beim zweiten schwedischen Challenger in Szene zu setzen: neben Timon Baltl und Lukas Nemecz, die bereits vorige Woche in Malmö im Einsatz waren, verstärkt Martin Wiegele das heimische Aufgebot. Während Baltl bereits im neuen Ranking anschreiben konnte, hoffen Nemecz und Wiegele auf erstes Preisgeld bei der Dormy Open, nordöstlich von Stockholm.

Auf dem deutlich anspruchsvolleren Österåkers-Kurs kann Lukas Nemecz seine Stärke, das solide lange Spiel, deutlich besser ausspielen und spult von der 10 weg eine fehlerlose Golfrunde ab. Der Birdie-Start gibt zusätzlich Selbstvertrauen. Auch wenn auf den Par 5 in Folge nichts mehr herausspringen will, erreicht er dank einer verwerteten Birdiechance an der 17, den Turn in starken 2 unter Par.

Den einzigen Fehler leistet er sich am schweren Par 4 der 3, kontert diesen jedoch rasch wieder und beendet seine Runde, wie er sie begonnen hatte, mit einem wichtigen Birdie. “Mei Spiel war wirklich sehr solide heute. Viele Grüns getroffen, was natürlich eine gute Basis war. Zwar habe ich nach wie vor bisschen was auf den Grüns liegen gelassen, aber es war doch deutlich besser als zuletzt,” äußert sich Nemecz zufrieden. Die Runde von 3 unter Par gibt ihm alle Chancen für die weiteren Turniertage.

“Diese Woche ist der Anspruch ans lange Spiel definitiv sehr hoch. Das liegt mir deutlich mehr als wenn es ein Pitch-Puttbewerb ist wie letzte Woche,” erklärt er seine Leistungssteigerung.

Timon Baltl will dagegen die Birdiearbeit nicht mehr so leicht von der Hand gehen wie in der Vorwoche. Die wenigen roten Einträge werden rasch wieder von Bogeys aufgebraucht. Dazu knöpft dem jungen Murhofer die schwere 9. Bahn sogar das Doppelbogey ab. Ausgerechnet auf einem Par 5, der 13, gerät Baltl mit einem weiteren Schlagverlust weiter in die Defensive. Zwei Birdies auf den letzten drei Löchern drehen seine Tagesbilanz jedoch wieder auf Even Par zurück, womit Baltl zumindest auf Cutkurs bleibt.

Martin Wiegele gerät gleich mit dem Bogeystart an der 10 in die Defensive und muss auch lange Zeit auf das erst Erfolgserlebnis warten. Das erste Birdie nach 7 gespielten Löchern beflügelt auch nicht im Gegenteil: mit zwei Doppelbogeys in Folge nistet sich der Grazer bereits früh im Keller des Leaderboards ein. Der Routinier stürzt nach weiterer Bogeyserie bis auf 8 über Par ab, ehe er mit zwei Birdies wenigstens noch eine 78 holt, die ihm zumindest noch theoretische Chancen lässt.

Leaderboard Dormy Open