Gut unterwegs

DORMY OPEN – 2. RUNDE: Lukas Nemecz pirscht sich mit einem starken Finish und der 70 im Österåkers Golfklubb vor dem Moving Day bis an die Top 10 heran und hat damit noch so gut wie alle Chancen. Für Timon Baltl und Martin Wiegele endet der zweite schwedische Challenger bereits am Donnerstag.

Am deutlich schwierigeren Kurs von Österåkers kommt Lukas Nemecz bislang hervorragend zurecht und findet mit der 69 (-3) gleich gut ins Turnier. Timon Baltl hat dagegen nach der Par-Runde bereits Aufholbedarf, während Martin Wiegele nach tiefschwarzem Auftakt bereits weit abgeschlagen ist. Mit späten Startzeiten muss das Steirer-Trio auf weiterhin gute Verhältnisse hoffen.

Der Donnerstag beginnt dann aus Lukas Nemecz Sicht einigermaßen durchwachsen, machen es sich doch schon auf der 2 und der 4 zwei schnelle Bogeys auf der Scorecard bequem. Ein Birdie am Par 5 der 5 stellt aber einen sehenswerten Konter dar und da er mit der 8 auch die zweite lange Bahn gut im Griff hat, kommt er immerhin bei Level Par auf den zweiten neun Löchern an.

Auf der 13 geht sich dann sogar erstmals der Sprung in den roten Bereich aus, den er zwar auch rasch mit seinem dritten Bogey wieder verlässt, ein starkes Finish mit zwei weiteren Birdies ebnet aber den Weg zur 70 (-2), womit er sich vor dem Moving Day als 14. sogar wieder an die Top 10 heranpirscht.

Mit der Runde zeigt er sich danach auch sichtlich zufrieden: “Es war wieder eine sehr solide Runde mit vielen guten Schlägen. Die Ausgangslage ist auf jeden Fall ganz ordentlich und ich werde versuchen mich morgen in eine gute Position für den Finaltag zu bringen.”

Gezogene Linie zu weit weg

Timon Baltl verliert gleich auf der 11 mit einem Doppelbogey die Cutlinie aus den Augen und rutscht mit weiteren Fehlern bereits nach wenigen Bahnen deutlich zurück. Erst kurz vor dem Turn geht sich dann auch das erste Birdie aus. Schon auf der 3 macht es sich jedoch der nächste Fehler bequem, weshalb ihm am Ende auch zwei weitere rote Einträge nicht mehr weiterhelfen. Mit der 74 (+2) verpasst Timon den Cut als 98. in Schweden um drei Schläge.

Martin Wiegele präsentiert sich am zweiten Spieltag wie ausgewechselt und nimmt auf fehlerfreien Frontnine bereits zwei Birdies mit. Nach der zähen Auftaktperformance ist es in Richtung Wochenende aber noch ein weiter Weg. Zu weit, wie sich am Ende herausstellt. Dennoch ist die 70 (-2) – Martin notiert auf den zweiten Neun je ein Bogey und ein Birdie – trotz des nur 119. Platzes nach den letzten zähen Wochen eindeutig ein positives Ausrufezeichen.

