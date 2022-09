Durchgestartet

B-NL CHALLENGE TROPHY – 2. RUNDE: Timon Baltl und Niklas Regner zünden am Freitag im Hulencourt GC den Turbo und stürmen nach den durchwachsenen Auftaktrunden mit knallroten Scores noch ins Wochenende.

Timon Baltl und Niklas Regner hatten am Donnerstag in Belgien einigermaßen zu kämpfen und reihten sich beide nur hinter der erwarteten Cut-Linie ein. Nach der 71 (-1) hat Timon bei einem Schlag Rückstand aufs rettende Cut-Ufer noch die etwas bessere Ausgangslage, da Niklas Regner nur zu eine 72 (Par) zu Papier brachte.

Timon Baltl nimmt gleich vom anfänglichen Par 5 der 10 einen roten Eintrag mit und weiß danach auch die zweite lange Bahn gekonnt auszunützen. Da sich schließlich auch auf der 15 noch ein Birdie ausgeht und er die gesamten Backnine über fehlerlos bleibt, zieht er im Klassement bereits bis ins sichere Mittelfeld nach vor.

Richtig auf der Welle zündet er von der 2 weg dann richtig den Turbo und pusht sich mit einem Birdie-Hattrick immer weiter in Richtung Spitzenfeld nach vor. Zwar muss er auf der 6 schließlich auf das erste und einzige Bogey notieren, dieses kann er am abschließenden Par 5 der 9 aber noch egalisieren und unterschreibt so schlussendlich sogar die 66 (-6), womit er als 29. sogar halbwegs in Schlagdistanz zu den Top 10 kommt.

Sehenswerter Birdierun

Von Beginn an zeigt Niklas Regner am Freitag ein anderes Gesicht und krallt sich gleich zum Start am Par 5 der 10 das erste Birdie, womit er sich sozusagen selbst die Initialzündung für eine richtig heiße Phase gibt, denn von der 13 bis zur 16 versenkt er gleich vier Birdieputts in Folge und kann so selbst einen ersten Fehler auf der 18 recht locker verschmerzen.

Bereits am Par 3 der 2 findet er dann das nächste Birdie und zieht mit dem bereits sechsten Schlaggewinn immer weiter in Richtung Norden des Leaderboards nach oben. Zwar schleicht sich am nächsten Par 3 dann auch noch ein Bogey ein, doch auch dieses weiß er am abschließenden Par 5 noch auszukontern und überspringt so nach der 67 (-5) genau “on the number” als 54. noch die Cut-Linie.

“Gestern war echt ein mühsamer Tag, denn ich hab wirklich gut gespielt, aber es ist beim Putten einfach gar nichts gegangen. Heute war das Spiel noch besser und auch das Putten um einen Tick stärker, wenngleich da noch immer viel Luft nach oben ist. Ich bin jetzt mal im Wochenende was schon mal gut ist und ich bin zuversichtlich, dass sich auch ein richtig starkes Ergebnis noch ausgeht sofern das Putten noch wird”, spricht er vor allem die Probleme auf den Grüns in Belgien an.

Jeong weon Ko (FRA) geht nach der 67 (-5) und bei gesamt 12 unter Par als Leader ins Wochenende.

Leaderboard B-NL Challenge Trophy