Plätze eingebüßt

B-NL CHALLENGE TROPHY – 3. RUNDE: Timon Baltl und Niklas Regner können am Moving Day im Hulencourt GC nicht an die knallroten Freitagsrunden anknüpfen und rutschten im Klassement unangenehm zurück.

Timon Baltl und Niklas Regner pushten sich nach den zähen Auftaktrunden am Freitag zu knallroten Scores und stemmten damit beide in Belgien den Cut. Timon Baltl hat bei gesamt 7 unter Par bei nur zwei Schlägen Rückstand sogar die Top 10 breit vor sich aufgefächert. Niklas Regner konnte die Cut-Linie zwar nur gerade eben so überspringen, bei gesamt 5 unter Par könnte es mit einer starken dritten Runde angesichts des dichtgedrängten Leaderboards aber durchaus weit nach vorne gehen.

Bereits am Par 3 der 2 stolpert Timon am Samstag über ein frühes Bogey und rutscht so rasch im Klassement zurück. Zwar drückt er danach mit einem Birdiedoppelpack auf der 4 und der 5 aufs Tempo, schlittert jedoch ausgerechnet am Par 5 der 9 in den nächsten Fehler und kommt so am scorefreundlichen Gelände nur bei Level Par auf den Backnine an.

Nach einem weiteren Fehler am Par 3 der 11 driftet er dann sogar wieder in den Plusbereich ab, ehe er mit zwei Birdies danach sehenswert kontern kann. Erneut rutscht er dann mit einem Bogey auf der 15 etwas zurück, bringt am Ende aber dank eines späten Schlaggewinns auf der 16 zumindest noch eine leicht gerötete 71 (-1) ins Ziel, womit er jedoch bis ins hintere Drittel des Klassements auf Rang 45 abrutscht.

Hoffnung nicht aufgegangen

Die Hoffnung auf einen heißen Putter und eine tiefe Runde am Samstag erfüllt sich für Niklas Regner auf den Backnine noch so gar nicht, denn mit gleich zwei Bogeys am Par 5 der 10 und dem darauffolgenden Par 3 stolpert er mehr schlecht als recht in den dritten Spieltag. Zwar stabilisiert er in Folge sein Spiel, mehr als ein Birdie auf der 15 geht sich auf seinen ersten neun Löchern aber nicht aus.

Nach etlichem Leerlauf verschärft sich die Lage für den Youngster dann auf der 5 noch zusätzlich, denn mit einem Doppelbogey am Par 3 zementiert er sich endgültig im Leaderboard-Keller ein. Erst im Finish findet er noch einmal einen Rhythmus, allerdings geht sich trotz dreier abschließender Birdies am Ende nur die 72 (Par) aus, womit er die Finalrunde nur vom 67. Platz aus in Angriff nimmt.

Leaderboard B-NL Challenge Trophy