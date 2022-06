Nur wenig Zählbares

CZECH CHALLENGE – FINAL: Lukas Lipold kann am Wochenende im Golf & Spa Kuneticka Hora nicht mehr den Turbo zünden und verlässt Dritec nur mit einem 57. Platz im Gepäck wieder.

Lukas Lipold hatte wie auch die restlichen drei Österreicher am Freitag hart zu kämpfen und musste sich am Ende sogar mit einer 73 (+3) abfinden. Dank der starken Vorstellung am ersten Spieltag stemmte der Salzburger aber zumindest den Cut und hätte mit einem starken Wochenende sogar noch gute Chancen auf ein absolutes Spitzenergebnis, ist das Führungstrio doch gerade mal sechs Schläge weit vom 28-jährigen entfernt.

Der Start geht dann allerdings etwas daneben, da ihm ausgerechnet das einzige Par 5 der Backnine ein frühes Bogey aufbrummt. Lukas lässt sich vom Fehler aber nicht beirren, zieht sein Spiel weiter souverän durch und belohnt sich schließlich auf der 15 mit dem scoretechnischen Ausgleich. Zu Beginn der Frontnine geht es dann erstsmals in die klar richtige Richtung, denn ein Birdiedoppelschlag pusht ihn etwas im Klassement nach vor.

Danach allerdings ebbt der gewinnbringende Schwung wieder ab und da er sich auf der 7 dann auch noch ein Bogey einfängt, leuchtet am Ende nur die zartrosa 69 (-1) auf, die ihn angesichts der deutlich besseren Scores am Moving Day ziemlich auf der Stelle treten lässt.

Viel Leerlauf

Mit meist recht sicheren Pars findet er sich am Sonntag dann auf der hinteren Platzhälfte zunächst ganz gut zurecht, allerdings läuft er vergeblich einem roten Eintrag hinterher und da sich schließlich auf der 16 nach einigen Schwierigkeiten sogar ein Doppelbogey einschleicht, rutscht er vor den letzten neun Löchern des Turniers noch etwas weiter am Leaderboard ab.

Das Bild ändert sich auch auf den Frontnine nicht wirklich, denn nach der nächsten Parserie erwischt es ihn auf der 5 mit einem weiteren Fehler. Diesen kann er zwar immerhin mit dem ersten Erfolgserlebnis postwendend wieder ausgleichen, muss jedoch auf der 7 das nächste Bogey einstecken. Am Ende geht sich mit der 73 (+3) zwar nur ein 57. Platz aus, mit dem geschafften Cut ist er jedoch zumindest der zweite Österreicher der heuer im Road to Mallorca anschreiben kann.

“Das Wochenende war ziemlich durchwachsen, obwohl schon einiges Gutes auch dabei war. Dadurch, dass sie zwei Par 5 weggenommen haben bekommt man eigentlich hier überhaupt kein Birdie auch nur ansatzweise geschenkt. Wenn man nicht ganz präzise ist und gute Eisen ins Grün schlägt, dann hat man so gut wie nie Birdiemöglichkeiten”, beschreibt er worauf es am Par 70 Gelände ankommt.

“So ist er mir auch heute gegangen. Ich hab ein paar Abschläge knapp ins Rough gesetzt, ein, zwei Fehler gemacht und hatte dann keine Birdiechancen. Der Platz verzeiht einfach sehr wenig, mit hohem Rough und den harten Grüns. Insgesamt bin ich aber nicht so unzufrieden, es hat einfach ein wenig die Sicherheit gefehlt. Ich hab keine konkreten Challenge Tour Pläne jetzt. Ich nehme Einladungen gerne an wenn ich welche bekomme, hoffe ich kann in Adamstal noch spielen heuer aber ansonsten konzentriere ich mich auf die Alps Tour.”

Nicolai Kristensen (DEN) setzt sich im Stechen am ersten Extraloch gegen Ugo Coussaud (FRA) durch und sichert sich bei gesamt 14 unter Par den Titel.

Leaderboard Czech Challenge