Ränge gutgemacht

Niklas Regner macht am Samstag dank einer 68 (-3) am Lake Course des Infinitum Golf Resorts bei der Final Stage der diesjährigen DP World Tour Tourschool etliche Ränge gut.

Niklas Regners Befürchtung, dass ihm der Hills Course des Infinitum Golf Resorts nicht wirklich liegt bewahrheitete sich zum Leidwesen des Steirers am Freitag, denn mit einer 74 (+2) legte er nur einen äußerst verhaltenen Auftakt hin und positionierte sich damit sogar nur im dreistelligen Leaderboardbereich.

Laut eigener Aussage kam er in der Vorbereitung mit dem Lakes Course jedoch deutlich besser zurecht, weshalb er am Samstag nun auf der Par 71 Wiese die Taktzahl erhöhen muss um sich beim sechstägigen Tourschool Marathon in eine bessere Leaderboardregion nach vorne arbeiten zu können.

Zu Beginn der Runde hat es mit einem schnellen Birdie auf der 2 zwar den Anschein als würde sich bewahrheiten, dass er mit dem Lakes Course deutlich besser zurecht kommt, in Folge verliert der Liezener aber total den Rhythmus und purzelt mit gleich drei Bogeys am Stück ins absolute Niemandsland des Klassements ab. Immerhin bremst er den Negativrun mit einem zweiten Birdie am Par 5 der 16 recht sehenswert wieder ein.

Starkes Finish

Nach einem weiteren Birdie am Par 5 der 2 kämpft er sich dann wieder auf Level Par zurück, stolpert jedoch gleich auf der 2 in den vierten Schlagverlust des Tages und hat so postwendend wieder ein Plus vor dem Score stehen, dass er dank eines roten Doppelpacks kurz danach jedoch erstmals seit der 11 wieder in ein Minus verwandelt.

Das spornt den 24-jährigen sichtlich noch zu einem starken Finish an, denn auf der 8 und der 9 notiert er noch zwei weitere Schlaggewinne und bringt so trotz des zwischenzeitlichen Durchhängers eine 68 (-3) ins Ziel, die ihn um etliche Ränge bis auf Platz 89 nach oben klettern lässt.

Leaderboard Q-School Final Stage