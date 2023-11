Etappenziel erreicht

Matthias Schwab erreicht bei den Bermuda Championship dank einer 67 (-4) mit dem geschafften Cut ein Etappenziel, muss am Wochenende aber wohl noch etwas zulegen um aus dem Port Royal GC am Sonntag das erhoffte Topergebnis mitnehmen zu können.

Matthias Schwab erbaute sich zum Auftakt mit einer fehlerlosen 67 (-4) ein durchaus solides Fundament um am Ende das so dringend für die PGA Tourcard benötigte Spitzenergebnis einheimsen zu können. Zwar reichte der bogeyfreie Auftritt angesichts guter Scores am Ende nur für Rang 33, drei Schläge Rückstand auf die Top 10 scheinen aber durchaus aufholbar. Der Wind sollte sich am Freitag noch weiterhin eher moderat präsentieren, wenngleich er doch im Vergleich zum Donnerstag zulegen dürfte, was vor allem der Rohrmooser mit später Tee Time zu spüren bekommen könnte.

Der Start geht dann auch gleich ziemlich daneben, denn nach einem anfänglichen Par endet am Par 5 der 2 die bislang fehlerfreie Performance, da er sich nach eingebunkertem Drive und verpasstem Up & Down nicht mehr zum Par scramblen kann, womit er rasch hinter die gezogene Linie zurückrutscht. Das erste Bogey im Turnier scheint auch ein echter Wirkungstreffer zu sein, denn zwei Löcher später streikt der Putter und drückt ihm mit einem Dreiputt gleich den nächsten Schlagverlust aufs Auge.

Starker Zwischensprint

Immerhin legt er danach erstmals eine Annäherung stark aufs Grün, holt sich so auch das erste Birdie ab und bringt sich damit selbst einigermaßen ins Rollen, wie ein zweiter roter Eintrag gleich danach zeigt. Der Ausgleich lässt den Rohrmooser so richtig durchstarten, denn am Par 5 danach knallt er die Attacke stark aufs Kurzgemähte und lässt in Folge den Adler auf die Scorecard segeln, womit er der Runde endgültig die eindeutig richtige Richtung verpasst.

Nur kurz gönnt er sich dann eine kleine Pause zum Verschnaufen, ehe er auf der 9 noch auf den Frontnine ein weiteres Birdie nachlegt und sich so wieder ins solide Mittelfeld arbeitet. Im doch mittlerweile recht trickreichen Wind macht er auf den ersten Löchern der hinteren Platzhälfte mit einer Parserie nicht viel verkehrt und da er auf der 15 den bereits sechsten Schlaggewinn bejubeln kann, bekommt er langsam aber sicher die Top 10 wieder in Reichweite.

Ein Loch später rücken diese jedoch wieder in etwas weitere Ferne, denn am zähen Par 3 der 16 findet er vom Tee aus das Grün nicht und kann sich am Ende nicht mehr zum Par scramblen. Zum Abschluss holt er sich dann auf der 18 noch ein Birdie ab, bringt so erneut die 67 (-4) zu Papir und erreicht damit als 26. auch das wichtige Etappenziel: Cut. Um am Sonntag jedoch das erhoffte Topergebnis bejubeln zu können, wird er am Wochenende aber wohl noch etwas höher schalten müssen.

Mit der Leistung zeigt er sich durchaus bislang soweit ganz zufrieden: „Nach dem echt schlechten Start mit 2 über Par nach vier Löchern habe ich auch heute wieder gut gespielt. Mit fünf Birdies und einem Eagle bin ich durchaus zufrieden, jetzt geht es darum auch am Wochenende noch zwei tiefe Runden zu spielen.“ Alex Noren (SWE) verteidigt mit einer 66 (-5) und bei gesamt 15 unter Par seine Führungsposition.

Leaderboard Bermuda Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den Bermuda Championship.