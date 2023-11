Mühsamer Auftakt

Niklas Regner startet am Hills Course nur mit einer 74 (+2) in die Final Stage der diesjährigen Q-School und reiht sich damit nur im dreistelligen Leaderboardbereich ein.

Spät in der Saison läuft Niklas Regner zu seiner vielleicht besten Form des Jahres auf und bekommt plötzlich die Chance auf den Aufstieg in die DP World Tour. Allerdings muss er sich zuvor im beinharten Tourschool-Finale durchsetzen, das heuer am Lakes- und Hills-Course im Infinitum-Resort von Tarragona ausgetragen wird. Das Minimalziel muss das Erreichen des Cuts nach vier Runden sein, wobei beide Kurse jeweils zweimal zu absolvieren sind.

„Ich habe jetzt bereits zwei Trainingsrunden intus, die beiden Plätze sind wirklich cool, vor allem der Lakes Course, der mir voll taugt und den wir auch viermal spielen“ berichtet der Liezener nach den ersten beiden Trainingstagen. „Der Hills-Kurs ist mehr tricky und sehr strategisch, also heißt es diesen Kurs zu überstehen und am Lakes zu punkten, wo 5, 6 unter Par gut drinnen ist“ gibt Regner die Marschrichtung vor.

Wie von Niklas angesprochen entpuppt sich der Hills Course als durchwegs zäh, was der Steirer rasch am eigenen Leib erfährt, denn bereits das Par 3 der 3 brummt ihm den ersten Schlagverlust auf und da sich danach auch auf der 5 nur ein Bogey ausgeht, liegt er bereits früh deutlich im Klassement zurück. Die Probleme reißen auch gegen Ende der Frontnine nicht ab und da ihm mit der 8 auch das zweite Par 3 ein Bein stellt, kommt er sogar nur bei 3 über Par auf den zweiten neun Löchern an.

Auch diese lassen sich mit einem weiteren Fehler am Par 5 der 11 alles andere als prickelnd an, immerhin findet Niklas danach auf der 12 und der 13 auch seine ersten Birdies. In Folge reißt der gewinnbringende Schwung jedoch wieder ab und da er die Runde mit einer Parserie beendet, geht sich am Ende zum Auftakt nur eine 74 (+2) aus, die ihn nach den ersten 18 Löchern als 113. nur im dreistelligen Leaderboardbereich einreiht.

