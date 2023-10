Saisonende

OPEN DE PROVENCE – 2. RUNDE: Niklas Regner verpasst nach einer Horrornummer am Schlussloch im Golf International de Pont Royal den Cut, womit auch die Challenge Tour Saison 2023 für den jungen Liezener ein Ende findet.

Niklas Regner hat in der Provence noch eine weitere Chance sich mit einem absoluten Topergebnis womöglich sogar noch den Weg zum Grand Final in Mallorca zu ebnen. Erfüllen soll sich die Hoffnung zum Leidwesen des 24-jährigen jedoch nicht.

Ausgerechnet das Par 5 der 14 brummt Niklas zum Auftakt am Nachmittag nach solidem Beginn das erste Bogey auf. Dieses kann er zwar zwei Löcher später wieder egalisieren, mehr will sich auf den Backnine aber nicht ausgehen, was ihn nur bei Level Par in der 1. Teebox ankommen lässt. Auf den vorderen Neun wird es dann richtig unangenehm, denn drei Birdies können zwei Bogeys und einen Schneemann am Par 5 der 4 nicht in Schach halten, weshalb sich schlussendlich am Donnerstag sogar nur eine 74 (+2) ausgeht.

Horrornummer am Schlussloch

Der Freitag beginnt dann mit einem Bogey zwar alles andere als gut, in Folge findet der Steirer aber den gesuchten Rhythmus und pusht sich mit gleich fünf Birdies auf sechs Löchern glasklar auf Wochenendkurs. Mit einem Bogeydoppelpack rutscht er dann zu Beginn der zweiten Neun zwar wieder zurück, Niklas kann die Negativspirale aber vorerst rechtzeitig stoppen und bringt sich mit zwei Birdies danach wieder auf Kurs. Als bereits alles auf einen sicheren Wochenendeinzug hindeutet, geht am Par 5 der 18 so ziemlich alles schief was schiefgehen kann, denn mit einer 10 geht sich sogar nur die 73 (+1) aus, womit der Cut außer Reichweite liegt.

Da er für Hainan kommende Woche nicht genannt hat und für das Grand Final nicht qualifiziert ist, endet damit auch bereits vorzeitig eine ziemlich durchwachsene Challenge Tour Saison 2023 für den Liezener, denn ein 6. Platz bei den Dormy Open war dsa absolute Highlight eines durchgehend zähen Jahres. Immerhin hat er aufgrund seines etwa 93. Platzes in der Jahreswertung keinerlei Probleme eine weitere volle Saison auf der Challenge Tour zu spielen. Bei der 2nd Stage wird er aber auch in die Tourschool einsteigen und versuchen sich über diesen Weg womöglich sogar das Spielrecht für die DP World Tour zu sichern.

Leaderboard Open de Provence