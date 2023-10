Fehlerlose 69

INTERNATIONAL SERIES SINGAPORE – 2. RUNDE: Bernd Wiesberger notiert im Tanah Merah CC auch am Freitag wieder eine 69 und biegt damit im Spitzenfeld ins Wochenende ab.

Bernd Wiesberger legte in Singapur mit einer 69 (-3) einen vielversprechenden Start hin, fehlen dem Südburgenländer vom 14. Platz aus auf die Top 3 doch lediglich zwei Schläge. Im Tanah Merah CC scheint auch durchaus noch deutlich mehr möglich zu sein, denn zum Auftakt fand Bernd gleich 17 Grüns, nur eine unterkühlter Putter verhinderte einen richtig tiefen Auftakt. Mit früher Startzeit hofft er am Freitag nun die Grüns komplett entschlüsseln zu können.

Gleich das Par 5 der 10 lässt am Freitag dann ein anfängliches Birdie springen, womit er wie schon zum Auftakt auch diesmal wieder von Beginn an in den roten Zahlen mitmischt. Wie schon am Donnerstag hat er danach zwar etwas mit Leerlauf zu kämpfen, lässt aber nichts anbrennen und drückt kurz vor dem Turn mit weiteren Erfolgserlebnissen auf der 17 und dem Par 5 der 18 wieder aufs Tempo, was ihn bereits bei 3 unter Par auf die Frontnine abbiegen lässt.

Der gewinnbringende Schwung geht dort dann zwar etwas verloren, da der Südburgenländer vergeblich einem weiteren Erfolgserlebnis hinterherläuft, mit Pars macht er aber immerhin nichts verkehrt und hält sich so weiterhin im Spitzenfeld. Am Ende leuchtet wie auch schon am Donnerstag erneut eine 69 (-3) auf, womit er nach den Vormittagsflights voll im Spitzenfeld mitmischt.

Nicht nur vom Score her, auch von der Performance an sich stellt Runde 2 fast ein Spiegelbild der Auftaktrunde dar, denn wieder agiert er von Tee bis Grün mit 13 getroffenen Fairways und gleich 16 gefundenen Grüns unglaublich solide. Wieder sill jedoch der Putter noch nicht so ganz mitspielen, wie 31 Putts beweisen. Einziger Unterschied zum Donnerstag: Den Dreiputt ließ er diesmal weg, was die bogeyfreie Performance ermöglichte.

David Puig (ESP) packt auf seine 64 (-8) vom Vortag eine 66 (-6) drauf und zieht bei gesamt 14 unter Par in überlegener Führung ins Wochenende ein.

Leaderboard International Series Singapore