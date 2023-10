Verhaltener Auftakt

SANDERON FARMS CHAMPIONSHIP – 1. RUNDE: Matthias Schwab kommt zum Auftakt im CC of Jackson nicht ins Rollen und reiht sich nach einer 72 (Par) nur auf Rang 114 ein.

Deutlich verbessert präsentierte sich Matthias Schwab zum Auftakt der Fall Series in Kalifornien und hatte zwei weitere Wochen Zeit, das Spiel auf Hochglanz zu polieren. Bei der Sanderson Farms Championship geht es um weitere wichtige FedExCup-Punkte um sich von Position 134 im Ranking noch unter die besten 125 zu pushen. Das 8,2 Millionen Dollar-Turnier von Jackson, Mississippi, zählte bislang noch nicht zu seinen Favoriten, da er bei drei Starts bislang noch kein einziges Mal das Weekend erreichte.

Nachdem er gleich auf der 1 von außerhalb des Grüns etwas zaubern muss um das anfängliche Par noch kratzen zu können, legt er sich danach durchaus gute Birdiechancen auf. Weder aus drei noch aus eineinhalb Metern will der Putter jedoch gewinnbringend mitspielen. Auch danach hat er mit dem 14. Schläger im Bag so seine Probleme, denn am Par 3 der 7 geht sich nach überschlagenem Grün aus zwei Metern der Parsave nicht aus, womit er sogar in den Plusbereich abrutscht.

Nach gewasserter Grünattacke schlittert er dann ausgerechnet am Par 5 der 11 in ein weiteres Bogey, womit eine ziemlich verkorkste Auftaktrunde angesichts recht guter Scores rundherum immer konkretere Formen annimmt. Erst am Par 3 der 13 erwärmt sich dann erstmals das Gerät fürs Kurzgemähte etwas und lässt aus sechs Metern das erste Birdie springen. Dank eines weiteren sehenswerten Putts aus zehn Metern gleicht er sein Score dann auf der 17 sogar wieder aus, mehr als die 72 (Par) will sich jedoch nicht ausgehen, womit er lediglich auf Rang 114 Platz nimmt.

Chesson Hadley (USA) legt mit einer 64 (-8) den besten Start hin.

Leaderboard Sanderson Farms Championship

