Timon mittendrin

SCOTTISH CHALLENGE – FINAL: Timon Baltl notiert am Wochenende Runden von 71 (Par) und 70 (-1) Schlägen und beendet den Challenger im Newmachar GC damit im Mittelfeld.

Timon Baltl nutzte die freie Woche in der Heimat sichtlich gut zur Regeneration, denn an den ersten beiden Spieltagen zeigte der Steirer mit Runden von 68 (-3) bzw. 70 (-1) Schlägen eine durchaus ansehnliche Leistung und hat als 17. vor dem Wochenende ein Topergebnis klar in Reichweite.

Wie schon die ersten beiden Runden, beginnt auch der Moving Day wieder sehr solide und mit einem Birdie auf der 4 bleibt er weiterhin voll an den Spitzenrängen dran. In Folge spult er Par um Par ab, ehe es ihn auf der 12 schließlich auch mit dem ersten Schlagverlust erwischt. Antwort kann er darauf auf den verbleibenden Löchern keine mehr geben und muss sich so am Samstag mit der 71 (Par) anfreunden, womit er doch einigermaßen abrutscht und sich erst im Mittelfeld wiederfindet.

Auch der Finaltag lässt sich mit frühen Fehlern auf der 12 und der 14 alles andere als gut an. Erst ab dem Par 5 der 16 grooved sich Timon in einen gewinnbringenden Rhythmus und gleicht mit einem Birdiedoppelpack sein Score wieder aus. Da sich jedoch auf der 18 das nächste Bogey einschleicht, kommt er nur im Plusbereich auf den letzten neun Bahnen an. Dort stabilisiert er sein Spiel dann jedoch wieder und krallt sich mit einem weiteren roten Doppelschlag sogar erstmals am Sonntag das Minus als Vorzeichen, dass er bis zum Ende verwaltet und so mit der 70 (-1) schlussendlich als etwa 34. einen Mittelfeldplatz mitnimmt.

Leaderboard Scottish Challenge