Topränge in Reichweite

FREDERIKSHAVN CHALLENGE – 3. RUNDE: Niklas Regner wahrt im Frederikshavn Golfklub mit seiner ersten Runde in den 60ern die Chance auf das zweite Topergebnis in Folge. Martin Wiegele kann sich mit einer 73 (+1) nicht verbessern.

Niklas Regner hatte am Freitag zwar einigermaßen zu kämpfen, erfüllte schlussendlich aber mit einer 72 (Par) souverän die Pflichtaufgabe “Cut” und peilt nun am Wochenende die “Kür” an. Martin Wiegele steigerte sich am Freitag zu einer 69 (-3), stemmte damit “on the number” den Cut und will nun das Feld von hinten aufrollen.

Zwar findet Niklas Regner am Samstag zum ersten Mal in dieser Woche auf der 1 kein Birdie und muss noch dazu auf der 4 ein recht frühes Bogey einstecken, mit einem roten Triplepack von der 6 bis zur 8 drückt er dann aber sehenswert aufs Gas und bringt sich so auch wieder in Schlagdistanz zu den Top 10.

Kaum auf der hinteren Platzhälfte angekommen geht sich dann am Par 5 der 10 das nächste Birdie aus, ehe der Schwung doch wieder einigermaßen abreißt. Immerhin bleibt er aber die gesamte verbleibende Runde über fehlerlos und bringt so mit der 69 (-3) seine erste Runde in den 60ern ins Clubhaus, womit er vom 21. Platz aus durchaus noch die Chance auf das nächste Topergebnis wahrt.

Keine Verbesserung

Der Samstag beginnt für Martin Wiegele mit einem anfänglichen Bogey gleich alles andere als gut und selbst ein Par 5 Birdie auf der 3 kann sein Spiel noch nicht wirklich stabilisieren, wie ein weiterer Fehler auf der 6 zeigt. Erst danach findet er langsam den benötigten Rhythmus und kommt dank zweier Birdies am Par 5 der 7 und dem Par 3 der 9 sogar im zartrosa Bereich auf den Backnine an.

Dort erwischt es ihn dann mit zwei Bogeys und sogar einem Triplebogey richtig heftig, was ihn sogar bis ans Ende des Klassements abrutschen lässt. Zwar stopft er danach auch noch drei Birdieputts, mehr als die 73 (+1) ist so aber nicht zu holen, womit er ein paar wenige Ränge einbüßt und nur vom 59. Platz aus in den Sonntag startet.

Freddy Schott (GER) bleibt weiterhin das Maß der Dinge und geht nach einer 66 (-6) und bei gesamt 18 unter Par mit bereits vier Schlägen Vorsprung auf Vitor Lopes (POR) in den Finaltag.

