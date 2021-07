Wieder bester Österreicher

KASKADA GOLF CHALLENGE – FINAL: Niklas Regner ist auch im Kaskada Golf Resort einmal mehr bester Österreicher und entledigt sich mit Rang 18 und einem Vorstoß in der Order of Merit sogar etlicher Startsorgen. Martin Wiegele befindet sich in Brünn mit einem 21. Platz weiterhin auf dem richtigen Weg.

Niklas Regners erste Turniere als Professional auf der Challenge Tour konnten sich durchaus sehen lassen und zeigen auch, dass der Schritt in den Profizirkus eindeutig der richtige für den jungen Steirer war. Mit Ergebnissen von einem 29. Platz beim Debüt in Tschechien, einem 9. in Cadiz und sogar einem 4. in der Bretagne ist der Liezener auch ganz klar derzeit Österreichs Nummer 1 auf der Challenge Tour.

Diese Rolle weiß er auch in Brünn wieder zu unterstreichen, denn mit Runden von 70 (-1) und 69 (-2) Schlägen ließ er keine Diskussionen um den Cut aufkommen und zog so auch bei seinem vierten Start wieder ins Wochenende ein. Mit einer weiteren 69 (-2) spielte er sich dann um einige Ränge nach vor und hätte so mit einer ganz starken Schlussrunde, wohl sogar noch die Top 10 in Reichweite.

Anders als an den Vortagen, wo sich auf der 10 jeweils ein Birdie ausging, startet Niklas Regner am Sonntag mit einem Bogey, was sich klarerweise auch sofort klassementtechnisch negativ auswirkt. Zwar stabilisiert der 22-jährige sein Spiel sofort und lässt mit recht sicheren Pars danach nichts anbrennen, er muss sich jedoch bis zur 18 gedulden, ehe der scoretechnische Ausgleich gelingt.

Dieser stellt auch die Intialzündung zu richtig starken letzten neun Löchern dar, denn prompt krallt er sich zunächst gleich auf der 1 das nächste Birdie und schnürt nach einer kurzen Verschnaufpause auf der 3 und der 4 sofort den nächsten roten Doppelpack. Da er die starke Leistung schließlich auf der 7 mit noch einem Birdie garniert, unterschreibt er sogar noch die 67 (-4), die ihm auch beim vierten Start als Professional als 18. wieder ein starkes Ergebnis beschert.

Positiver Nebeneffekt der starken Auftritte: Niklas verbessert sich damit auch im Challenge Tour Ranking weiter und scheint mittlerweile bereits unter den Top 45 auf, womit er in Zukunft sogar ohne Wild Cards an den Start gehen kann. Kommende Woche legt er jedoch eine verdiente Pause ein um danach mit frischen Kräften wieder voll angreifen zu können.

“Es war wieder ein ganz solides Turnier von mir. Ich konnte zum Schluss auf den letzten zehn Löchern noch fünf Birdies notieren, was am Ende noch Rang 18 ermöglichte. Mit meiner Leistung bin ich ziemlich zufrieden, freu mich aber dennoch, dass jetzt auch mal eine Woche Pause ist für mich. Der Fokus liegt jetzt klar auf Regeneration und dnan natürlich auf der Vorbereitung für die EURAM Bank Open in Adamstal”, so Niklas Regner nach dem tschechischen Challenger.

Der Weg stimmt

Martin Wiegeles Saison ließ sich nur äußerst schleppend an, denn reihenweise verpasste der Routinier bei seinen ersten Starts den Cut. Erst in der Bretagne vergangene Woche durchbrach er dann endlich den Wochenend-Fluch und fuhr am Ende einen 29. Platz ein. In Brünn war der Cut dann nach Auftritten von 70 (-1) und 69 (-2) Schlägen nie ernsthaft in Gefahr und dank einer 67 (-4) am Samstag, hat der 42-jährige vor den letzten 18 Löchern sogar die Top 10 noch klar in Reichweite.

Martin Wiegele beginnt die finale Umrundung mit anfänglichen Pars sehr sicher und krallt sich auf der 4 recht rasch das erste Birdie. Wieder allerdings wird ihm die 5 zum Verhängnis und brummt ihm zum vierten Mal in dieser Woche ein Bogey auf, womit er prompt wieder auf den Augangspunkt zurückrutscht. Kurz vor dem Turn überredet er dann mit der 9 aber das zweite Par 5 der Runde zum nächsten Birdie und kommt so in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen auf den Backnine an.

Dort kann er dann jedoch nicht mehr merklich zusetzen, wenngleich er einen weiteren Fehler auf der 11 mit zwei Birdies mehr als nur egalisiert. Da sich auf der 18 zum Abschluss aber noch ein Bogey einschleicht, muss er sich schließlich mit der zartrosa 70 (-1) begnügen, womit er aus Brünn einen 21. Platz mitnehmen kann.

Marcel Schneider (GER) feiert nach eienr 67er (-4) Finalrunde bei gesamt 16 unter Par einen Start-Ziel Sieg.

Leaderboard Kaskada Golf Challenge