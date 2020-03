European Tour zurück in Österreich?

Interessante Gespräche finden zur Zeit hinter den Kulissen statt: die European Tour sucht Ersatzturniere für ihren durch Absagen in Asien ausgedünnten Turnierkalender: mit in den Überlegungen der Herren in Wentworth ist neben Portugal angeblich auch Österreich.

In den letzten Wochen sind sowohl die Maybank Championship (16. – 19.4.) als auch die Volvo China Open (23. – 26.4.) vom offiziellen Turnierkalender verschwunden, der traditionelle Asien-Swing der European Tour im Frühjahr somit für heuer Geschichte.

Dabei scheint es der Tour bewusst zu sein, dass es den einspringenden Veranstaltern vor Ort in der kurzen Zeit nicht möglich sein wird, die komplette Finanzierung selbst auf die Beine zu stellen. Wie bereits beim Shotclock Masters 2018 in Atzenbrugg steht daher ein Deal im Raum, bei dem die European Tour komplett das Preisgeld stellt und der lokale Gastgeber für den Platz und die organisatorischen Nebengeräusche sorgt.

Wie man aus gut informierten Quellen dazu hört, wäre der Kandidat in Österreich jedoch nicht zwangsläufig Atzenbrugg, sondern eher der Golfclub Fontana. Eine Entscheidung muss so oder so in den kommenden Wochen fallen. Zur Zeit laufen die entscheidenden Gespräche hinter verschlossenen Türen. Golf-Live.at wird wie gewohnt an diesem Thema dran bleiben und weiter informieren.

Die Austrian Golf Open im Rahmen der European Tour wurde mit wechselnden Namen zwischen 2006 und 2018 zuerst im Golfclub Fontana und danach in Atzenbrugg veranstaltet, mit den historischen Triumphen von Markus Brier 2006 und Bernd Wiesberger 2012 als Highlights. 2019 konnte für das heimische Topevent keine ausreichende Finanzierung mehr gefunden werden.