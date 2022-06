Fehlerhaft durch Irland

IRISH OPEN – 1. RUNDE: Lukas Nemecz hat zum Auftakt im Mount Juliet Estate mit später Startzeit richtig hart zu kämpfen und kommt nach deutlich zu fehlerbehaftetem Spiel nur mit der 74 (+2) zum Recording, was ihn sogar nur im dreistelligen Leaderboardbereich einordnet.

Mit der Horizon Irish Open beginnen die britischen Sommerwochen auf der DP World Tour und der Run-Up für die Open Championship. Lukas Nemecz schafft es beim 6 Millionen Dollar-Event in das starke Feld, das dank der Kooperation mit der PGA Tour finanziell und personell deutlich aufgewertet wurde. Mit Shane Lowry, Tyrrell Hatton, Aaron Rai, Min Woo Lee oder Titelverteidiger Lucas Herbert sind bereits zahlreiche Stars über den Teich gejettet um sich mit den Hojgaard-Brothers oder Thomas Pieters zu messen. Gespielt wird am Parklandkurs von Mount Juliet, der die Handschrift von Jack Nicklaus trägt. In Irland winken den Top 3 noch nicht Qualifizierten zudem ein Ticket für die Open.

Zum Auftakt ist Lukas Nemecz erst spät unterwegs, findet mit sicheren Pars aber unaufgeregt in die Runde. Das Par 3 der 3 entwickelt sich dann aber erstmals am ersten Spieltag alles andere als gewinnbringend, denn der Teeshot segelt etwas zu weit nach links und verschwindet schließlich im H2O, womit er ein frühes Doppelbogey nicht mehr abwenden kann. Zwar stabilisiert er sein Spiel danach prompt wieder, nach verzogener Grünattacke geht sich schließlich aber auch am ersten Par 5 der Runde “nur” das Par aus, womit er weiter auf das erste Birdie im Turnier warten muss.

Erst auf der 7 läuft dann erstmals der Putter richtig heiß, denn aus etwa sieben Metern kann er die Birdieflaute vorerst beenden. Nachdem sich am darauffolgenden Par 5 allerdings der erhoffte Doppelpack nicht ausgeht, kommt er nur im zarten Plusbereich auf den Backnine an und muss dort ausgerechnet am Par 5 der 10 nach verzogenem Abschlag und überschlagenem Grün sogar das zweite Doppelbogey einstecken, womit die Auftaktrunde mittlerweile eine richtig unangenehme Richtung einschlägt.

Buntes Finish

Der Steirer kämpft aber und legt trotz eines Abschlags ins Rough auf der 13 die Annäherung bis auf knapp zwei Meter zur Fahne, was am Ende immmerhin im zweiten Birdie des Tages mündet. Das scheint den Aufsteiger auch noch einmal so richtig ins Rollen zu bringen, denn auf der 15 findet der Birdieversuch aus fünf Metern ebenfalls sein Ziel, womit er auf “nur” noch 1 über Par verkürzt. Mit einem überschlagenen Grün und einem verpassten Sandsave bremst er sich auf der 16 dann in Form des nächsten Fehlers jedoch selbst aus.

Zwar bunkert er sich schließlich auch am Par 5 der 17 wieder ein, bringt den Ball diesmal aber stark aufs Grün und kann so den Fehler von zuvor prompt wieder egalisieren. Da auch auf der 18 der Approach versandet und er sich so zum Abschluss noch ein weiteres Bogey eintritt, leuchtet zum Auftakt gar nur die 74 (+2) auf, was den 32-jährigen als 134. nur im dreistelligen Leaderboardbereich einordnet. Am Freitag muss mit früher Startzeit nun wohl zwingend eine knallrote Runde aufs Tableau wandern um nicht bereits am Cut zu scheitern.

Ryan Fox (NZL) erwischt mit einer 64 (-8) den besten Start.

Leaderboard Irish Open

>> SKY überträgt Live und in HD von der John Deere Classic und den Irish Open.