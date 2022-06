Verhalten losgelegt

ITALIAN CHALLENGE – 1. RUNDE: Niklas Regner bringt sich mit einer 71 (Par) im Golf Nazionale zwar auf Cutkurs, hat mit den Spitzenplätzen jedoch nichts zu tun. Timon Baltl zum Auftakt nur mit der 73 (+2).

Niklas Regner und Timon Baltl wirken bei der Italian Challenge Open mit, die mit 350.000 Euro der best dotierte Challenger der regulären Saison ist. Regner wurde nach dem starken Auftritt in Tschechien zuletzt am Bretagne-Wochenende von Schlechtwetter tief in die unteren Regionen am Leaderboard verblasen und hofft nun im Golf Nazionale auf bessere Verhältnisse. Für das Turnier in Viterbo nördlich von Rom wird jedoch eine Hitzeschlacht mit Temperaturen rund um 40 Grad erwartet.

Niklas Regner hat am Nachmittag bereits recht früh mit Problemen zu kämpfen wie ein Par 3 bogey auf der 12 und ein weiterer Fehler auf der 15 unterstreichen. Immerhin geht sich danach auf der 16 auch das erste Birdie aus, womit er noch vor dem Turn zumindest ein wenig gegensteuern kann. Auf der 2 kann er sein Score dann endgültig egalisieren, rutscht jedoch auf der 6 noch einmal in den Plusbereich ab.

Fast trotzig stopft er dann aber sowohl am Par 5 der 7 als auch am darauffolgenden Par 4 die fälligen Birdieputts und taucht so kurz vor Schluss sogar erstmals in den Minusbereich ab. Da sich jedoch das Par 3 der 9 dann nicht wirklich gewinnbringend entwickelt und ihm noch einen weiteren Schlag abringt, muss er sich zum Auftakt mit der 71 (Par) anfreunden, die ihn aber als 47. immerhin auf Cutkurs bringt.

Durchwachsener Start

Timon Baltl kann die allererste Startzeit auf den Backnine noch nicht gewinnbringend in die Waagschale werfen, denn gleich auf der 10 und dem Par 3 der 12 muss er die ersten Fehler notieren und da er sich kurz vor dem Turn dann auch auf der 18 noch ein Bogey eintritt, liegt er schon zur Halbzeit deutlich im Hintertreffen. Kaum auf den vorderen neun Bahnen angekommen findet er dann aber den Resetschalter und arbeitet sich mit einem roten Doppelpack auf der 1 und der 2 und einem weiteren Birdie auf der 6 sogar wieder auf den Ausgangspunkt zurück.

Ausgerechnet das Par 5 der 7 kostet dann mit einem Doppelbogey aber wieder an Boden und da er sich danach auch noch auf der 8 einen Fehler eintritt, hilft ihm selbst ein abschließendes Par 3 Birdie nur noch bedingt weiter, denn nach der 73 (+2) wartet am Freitag auf den 27-jährigen vom 82. Platz aus bereits ein hartes Stück Arbeit will er noch den Weg ins Wochenende antreten.

Gleich fünf Spieler teilen sich nach 66er (-5) Runden die Führungsrolle.

Leaderboard Italian Challenge