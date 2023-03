Fehlerlos in Nairobi

KENYA OPEN – 1. RUNDE: Lukas Nemecz beweist am Donnerstag mit einer fehlerlosen 67 (-4) einmal mehr, dass der der Muthaiga GC in der Höhenlage Nairobis seinem Spiel durchaus entgegenkommt.

Von Delhi nach Nairobi zieht der European Tourtross weiter und mit ihm Lukas Nemecz. Der Grazer konnte zuletzt einen guten Beginn nicht in ein zählbares Ergebnis umsetzen, das möchte er in Afrika unbedingt ändern. Den Muthaiga GC in der Höhenlage von Nairobi kennt er bereits aus den Vorjahren, was ein nicht zu unterschätzender Vorteil sein könnte. Im Vorjahr durfte sich Österreichs Beitrag zur DP World Tour über einen 17. Platz, zugleich eines seiner besseren Saisonergebnisse, freuen.

Auch in diesem Jahr kann sich der Start wieder durchaus sehen lassen, denn gleich am Par 5 der 10 nimmt er das erste Birdie mit und taucht so von Beginn an in den roten Bereich ab. Souverän nimmt er danach auf den beiden trickreichen Par 3 Löchern Pars mit und stopft auf der 14 und der 15 sehenswert bereits die nächsten Birdieputts, womit der erhoffte gute Start endgültig in trockenen Tüchern ist.

Erst danach geht er es etwas ruhiger an, lässt mit Pars jedoch nichts anbrennen und drückt sein Score schließlich auf der 3 mit einem weiteren Birdie auf bereits 4 unter Par, womit er erstmals auch in den Top 10 auftaucht. Auch danach zeigt er weiterhin richtig starkes Golf und verwaltet den sehenswerten Zwischenstand durchaus gekonnt, womit er am Ende mit der fehlerlosen 67 (-4) über die Ziellinie marschiert und so nicht nur einmal mehr unter Beweis stellt, dass er mit der Höhenlage Nairobis gut zurechtkommt, sondern sich darüber hinaus als 10. auch eine richtig gute Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf auflegt.

“Fehlerlos auf dem Platz ist auf jeden Fall schon mal sehr gut, denn da sind doch einige tricky Schüsse dabei. Prinzipiell habe ich heute ein gutes Gefühl für die Distanzen gehabt hier auf 1.600 Metern. Vor allem am Nachmittag als es dann auch noch richtig warm geworden ist, da geht die Kugel schon ordentlich vorwärts. Mit guten Wedges hab ich mir etliche Chancen gegeben und davon auch ein paar verwerten können, was auf den schon schlechter werdenden Grüns am Nachmittag durchaus erfreulich war”, so der Steirer nach der Auftaktrunde.

Dylan Mostert (RSA) und John Catlin (USA) legen mit 64er (-7) Runden den besten Start hin.

