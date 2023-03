Beim 5. Major

THE PLAYERS – VORSCHAU: Mit Sepp Straka und Matthias Schwab stehen beim Megaspektakel im TPC Sawgrass gleich zwei Österreicher in den Teeboxen und hoffen beim inoffiziellen 5. Major eine gute Figur abgeben zu können.

Jahr für Jahr ist die Spannung im Vorfeld des Flaggschiff-Events der PGA Tour regelrecht greifbar, denn nur wenige Turniere können mittlerweile auf soviele hautenge Entscheidungen, Dramen und Historie zurückblicken wie das Players in Ponte Vedra Beach. Nicht zu unrecht gilt das mittlerweile auf 25 Millionen Dollar aufgeblasene Event als inoffizielles 5. Major, was sich nicht nur am zu vergebenden Preisgeld und den FedEx-Cup Punkten ablesen lässt, sondern klarerweise auch am Starterfeld, denn so ziemlich alles was noch Rang und Namen im Golfsport hat, steht in dieser Woche im TPC Sawgrass in den Teeboxen.

“Pete Dye’s teuflisches Meisterwerk”, so die TV-Einleitung vor wenigen Jahren, wird wohl auch heuer wieder für unvergessliche Momente sorgen. Vor allem die 17 – das weltberühmte Inselgrün des kurzen Par 3 – könnte sich einmal mehr als Spaßbremse entwickeln, denn nicht wenige Male ging ein schon sicher geglaubter Sieg kurz vor Ende des Turnieres eben dort noch baden. Die Charakteristik und die Historie des einzigartigen Par 72 Geländes beim Headquarter der PGA Tour haben wir >> hier in einem eigenen Artikel näher beleuchtet.

Auch zwei Österreicher hoffen beim Topturnier gute Figur machen zu können, wobei Sepp Straka vor allem bei seinem Debüt am ersten Tag mit einer 69 (-3) durchaus zu überzeugen wusste. Leider wurde der Longhitter danach von der gerade fahrt aufnehmenden Corona-Pandemie ausgebremst und konnte somit durch den Abbruch an den starken Auftakt nicht mehr anknüpfen. 2021 kam er nicht wirklich ins Rollen und scheiterte bereits am Cut. In seiner Super-Saison vergangenes Jahr schnappte sich der gebürtige Wiener dann aber mit Rang 9 sogar ein Topergebnis, was untermauert, dass ihm das anspruchsvolle Gelände durchaus entgegenkommt.

Generell kann man heuer doch einige Parallelen zur letzten Saison ziehen. Zwar überstrahlte letztes Jahr der Sieg bei der Honda Classic naturgemäß alles, doch auch heuer wusste er im PGA National mit Rang 5 wieder zu überzeugen. Wie nach dem Sieg scheiterte er danach auch diesmal wieder am Cut bei den Arnold Palmer Invitational, somit könnte in Ponte Vedra Beach womöglich alles für ein weiteres Topergebnis angerichtet sein. Los geht es für Sepp am Donnerstag mit später Startzeit um 18:23 MEZ auf der 10.

Erstmals dabei

Matthias Schwab ist erstmals beim Flagship-Event mit von der Partie und hofft am Stadium Course endlich die Konstanz richtig in den Griff zu bekommen. Immer wieder zeigt der Schladming-Pro bereits seit Monaten richtig gute Ansätze, was sich auch teils in tiefen Runden wiederspiegelt. Mit leichten Ungenauigkeiten im langen Spiel und Problemen auf den Grüns bremst er sich jedoch selbst fast Woche für Woche am Weg zu einem Topergebnis selbst aus.

Laut eigener Aussage weiß der Rohrmooser aber woran er arbeiten muss und meint selbst, dass lediglich noch Kleinigkeiten fehlen, ehe es in seinem Spiel richtig “klick” macht. Gerade beim 25 Millionen Dollar Turnier in Florida wäre nun der perfekte Zeitpunkt sein Spiel von Tee bis Grün wirklich auf Schiene zu haben, denn mit einem Topresultat könnte er sich womöglich bereits etlicher Sorgen in Sachen Spielrecht für kommende Saison entledigen. Wie sein Landsmann beginnt auch Matthias am Donnerstag erst mit später Startzeit um 18.12 MEZ auf der 10.

Einziger Wermutstropfen ist wohl die Tatsache, dass dem Turnier der Titelverteidiger abhanden gekommen ist, denn durch den Wechsel zu LIV ist Cameron Smith (AUS) klarerweise auch fürs Players nicht mehr startberechtigt. Das Wetter könnte sich eher untypisch für Florida durchaus wechselhaft präsentieren. Vor allem am Freitag könnten sich auch Schauer ins Geschehen einmischen, auch der Wind könnte sich als unangenehmer Faktor etablieren. Immerhin sorgen rund 25 Grad Celsius für optimale Golftemperatur.

>> SKY überträgt Live und in HD vom Players.