Gut ausgebessert

ST. ANDREWS BAY CHAMPIONSHIP – 1. RUNDE: Bernd Wiesberger lässt sich von einem frühen Doppelbogey nicht unterkriegen und arbeitet sich trotz eines teils unterkühlten Putters noch zu einer 70er (-2) Auftaktrunde.

Nach über einem halben Jahr Pause dürfen sich die Wiesberger-Fans auf seinen ersten Turniereinsatz freuen, der Weltranglistenpunkte verspricht. Die Asian Tour lädt ins schottische St. Andrews zu einem 1,5 Millionen Dollar-Turnier im Rahmen der International Series, der auch LIV-Spielern offensteht. Damit bekommt der auf der DP World Tour gesperrte Burgenländer heuer erst zum vierten Mal die Chance Punkte zu sammeln, nachdem er im World Ranking auf Position 378 abgesackt ist. In der gleichen misslichen Lage sind auch Paul Casey oder Sergio Garcia, die ebenfalls spielen werden, während Patrick Reed oder Branden Grace sich wieder abgemeldet haben, womit es noch weniger Pünktchen zu verteilen geben wird. Somit zählt für Wiesberger eigentlich nur ein Top 3-Ergebnis.

Zum Auftakt ist der Burgenländer gleich mit früher Startzeit unterwegs, schlittert nach soliden ersten Löchern jedoch ausgerechnet am Par 5 der 12 sogar in ein Doppelbogey und liegt so bereits früh unangenehm zurück. Zwar lässt er sich davon nicht großartig aus der Ruhe bringen, das erste Birdie geht sich jedoch erst am Par 3 der 17 aus. Mit der 18 und der 3 verpuffen zwar auch die nächsten Par 5 Löcher ohne Erfolgserlebnis, immerhin rollt aber auf der 4 ein weiterer Ball zum Birdie ins Loch und da sich danach zumindest die letzte lange Bahn erbarmt und ebenfalls ein Birdie springen lässt, hat er sogar erstmals ein Minus vor dem Score stehen. Dank eines weiteren Birdies am Schlussloch unterschreibt er am Ende dann sogar die 70 (-2), womit er zwar mit den Spitzenplätzen nichts zu tun hat, sich jedoch als 34. durchaus in Schlagdistanz zu einem möglichen Topergebnis einreiht.

Vor allem in der Anfangsphase hat der Oberwarter etwas mit der Genauigkeit zu kämpfen, denn nach verzogenen Drives und gemissten Grüns ist die frühe Doublette rasch erklärt. Erst danach stabilisiert er sein langes Spiel, was sich vor allem mit den Eisen auch durchaus sehen lassen kann, denn gleich 16 mal findet er das Kurzgemähte, kann jedoch nicht wirklich oft daraus mit gleich 31 Putts auch scoretechnisch Kapital schlagen. Gleich sechs Spieler teilen sich bei 6 unter Par die Führungsrolle.

Leaderboard St. Andrews Bay Championship