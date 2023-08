Bei den Allerbesten

TOUR CHAMPIONSHIP – VORSCHAU: Nach einem nervenaufreibenden Finalsonntag in Illinois, der ihm den 30. und somit letzten Startplatz für die Tour Championship bescherte, mischt Sepp Straka zum zweiten Mal in seiner Karriere bei den Allerbesten im East Lake GC mit.

Der Finalsonntag der BMW Championship wird dem gebürtigen Wiener wohl noch lange in Erinnerung bleiben, denn nach drei einigermaßen verkorksten Runden, arbeitete sich die Nummer 24 der Welt mit einer 66 (-4) noch etwas nach vor und hatte nach stundenlanger Zitterei schlussendlich die Gewissheit, dass er als 30. im FedEx-Cup noch den letzten Startplatz für die Tour Championship sicher hat. „Ich hab die PGA Tour App am Smartphone solange refreshed bis der Akku leer war“, saugte die Nervenschlacht von Illinois sogar das Handy aus.

Mit dem Erreichen des großen Tourfinales steht Sepp somit zum zweiten Mal in seiner Karriere in Atlanta in den Teeboxen und nimmt das Event mit Sicherheit einigermaßen positiv in Angriff, denn vergangene Saison wurde er im East Lake GC sogar hervorragender 7. und somit zweitbester Europäer in der Jahreswertung der stärksten Golftour der Welt. Diesmal ist der Weg nach vorne jedoch wohl noch etwas weiter, denn auch in diesem Jahr werden wieder die erreichten bisherigen Punkte in Schläge umgerechnet.

Scheffler in der Pole Position

Anders als bei „herkömmlichen“ Turnieren startet der Führende der Jahreswertung mit einem Vorsprung von 10 Schlägen ins Turnier, womit Scottie Scheffler (USA) aus der Pole Position ins Rennen geht. Damit soll sichergestellt werden, dass es am Sonntag nur einen Sieger gibt, denn der Champion von East Lake ist somit auch neuer – oder im Falle von Titelverteidiger Rory McIlroy (NIR) alter und neuer – FedEx-Cup Sieger. Sepp Straka nimmt das Elitevent der Top 30 als geteilter 26. in Angriff und hätte so mit einer absoluten Traumwoche ebenfalls theoretisch noch die Chance am Sonntag ganz oben zu stehen.

Das Erreichen des großen Finales ermöglicht dem zweifachen PGA Tour Champion nun auch vier zusätzliche Runden um bei Ryder Cup Captain Luke Donald (ENG) weiter Eindruck zu schinden, denn eine Teilnahme beim Kontinentalvergleich mit den USA steht für Österreichs Nummer 1 laut eigener Aussage ganz weit oben auf der Karriere-Wunschliste. Los geht es für Sepp am Donnerstag um 17:26 MEZ mit allererster Startzeit gemeinsam mit US-Superstar Jordan Spieth (USA).

>> SKY überträgt Live und in HD von de Tour Championship.