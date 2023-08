Etwas fehleranfällig

CZECH MASTERS – 1. RUNDE: Lukas Nemecz findet zum Auftakt im Albatross Golf Resort von Prag zwar vier Birdies, muss jedoch auch drei Bogeys einstecken und rangiert so nach der 71 (-1) nur knapp hinter der erwarteten Cutlinie.

Mit dem Czech Masters beginnt für Lukas Nemecz nach der Sommerpause die heiße Phase im Kampf um die neue Tourkarte. Der Grazer ist nach zuletzt eher durchwachsenen Leistungen Stück für Stück bis auf Position 132 im Race to Dubai abgerutscht und benötigt noch einige Topergebnisse. Zum Glück warten noch rund 10 Turniere am Kalender und ist der Rückstand mit rund 40 Punkten auch nicht gravierend.

Im Albatross Resort teen jedoch im Finish der Ryder Cup-Qualifikation auch Big Names wie Shane Lowry, Victor Perez, Rasmus Hojgaard oder Adrian Meronk auf um den ebenfalls teilnehmenden Captain Luke Donald zu überzeugen. Lukas findet sich am Donnerstag Vormittag rasch gut zurecht, denn er verpasst zwar am Par 5 der 1 noch das anfängliche Birdie, holt dieses jedoch schon auf der 2 aus drei Metern nach und mischt so rasch im roten Bereich mit.

Nach weiteren souveränen Bahnen erwischt es ihn dann auf der 6 jedoch nach versandetem Approach auch mit dem ersten Fehler, womit er sich wieder bei Level Par einreiht. Kurz vor dem Turn wirft das Par 5 der 9 dann jedoch den nächsten Schlaggewinn ab, was ihn immerhin in den roten Zahlen auf die Backnine abbiegen lässt. Dort hat er dann auch die nächsten langen Bahnen bestens im Griff, denn zunächst schnappt er sich auf der 10 gleich das nächste Birdie und stopft auch auf der 12 den fälligen Putt zur 4, womit er bereits die Top 10 in Sichtweite bekommt.

Die heiße Phase endet jedoch ziemlich abrupt wieder, denn nach eingebunkertem Teeshot kann er sich am darauffolgenden Par 3 nicht mehr zum Par retten und tritt sich nach verzogenem Drive auf der 14 gleich das nächste Bogey ein. Auf den verbleibenden Bahnen stabilisiert er sein Spiel dann zwar wieder, Konter kann er jedoch keinen mehr setzen und muss sich so zum Auftakt mit einer nur leicht geröteten 71 (-1) anfreunden, was ihm am Freitag als 72. nur von hinter der erwarteten Cutmarke in die Runde starten lässt.

Sami Välimäki (FIN) setzt mit der 63 (-9) die frühe Bestmarke.

Leaderboard Czech Masters

