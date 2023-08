Mit dabei

DORMY OPEN – 1. RUNDE: Niklas Regner mischt nach einer fehlerlosen 63 (-4) im Spitzenfeld mit. Auch Max Lechner und Max Steinlechner liegen klar im Askerunds Golfklubb voll auf Cutkurs.

Maximilian Steinlechner darf nach seinem Top 10-Ergebnis in Finnland, zugleich seinem besten Ergebnis auf der Challenge Tour und Jahresbestleistung im rotweißroten Lager überhaupt, beim nächsten Turnier auch ohne Wild Card antreten. Die Dormy Open lockt mit 250.000 Dollar Preisgeld und Punkten für die Road to Mallorca. Timon Baltl, Niklas Regner und Max Lechner wollen beim zweiten Event des Scandinavian Swings ebenfalls überzeugen.

Mit souveränen Pars findet sich Niklas Regner am Nachmittag auf den Backnine recht gut zurecht und sorgt mit einem Birdie auf der 16 auch für einen zwischenzeitlichen Farbklecks auf der Scorecard. Nach dem Turn kommt der 24-jährige dann aber ins Rollen und findet klar den richtigen Rhythmus, denn auf der 1, der 3 und der 5 rollt er noch die fälligen Birdieputts ins Ziel und bringt nach makellosem Auftritt schließlich die 63 (-4) über die Ziellinie, womit er sich auf dem hervorragenden 5. Platz einreiht.

Auf Kurs

Nachdem sich schon auf der 11 das erste Birdie ausgeht, mischt Max Lechner nahezu von Beginn an in den roten Zahlen mit. Auch danach hat der Gloggnitzer alles im Griff und stopft auf der 16 und der 18 zwei weitere Birdieputts, was ihn im Spitzenfeld auf die Frontnine abbiegen lässt. In dieser Tonart geht es vorerst auch weiter, denn mit nach wie vor fehlerlosem Spiel krallt er sich auf der schon 3 Birdie Nummer 4. Erst im Finish geht ihm etwas der Saft aus, was sich auch noch in zwei Bogeys manifestiert. Mit der 65 (-2) reiht er sich aber als 24. sogar in Schlagdistanz zu den Top 10 ein.

Max Steinlechner knüpft zunächst von Beginn an an den starken Auftritt der Vorwoche an und legt mit einem spektakulären Eagle am Par 4 der 11 los wie die sprichwörtliche Feuerwehr. Ein weiteres Erfolgserlebnis bugsiert ihn dann ins Spitzenfeld, bis er den Schwung total verliert und nach drei Bogeys sogar nur bei Level Par in der 1. Teebox steht. Auf den vorderen neun Löchern stabilisiert er sein Spiel dann aber wieder, schnappt sich auf der 2 noch ein Birdie und verwaltet dieses souverän die verbleibende Runde über, womit er sich mit der 66 (-1) ebenfalls als 39. recht souverän auf Kurs in Richtung Wochenende bringt.

Verpatzter Auftakt

Timon Baltl legt am Nachmittag mit Bogey-Birdie-Bogey einen richtig farbenfrohen Start hin. Erst danach stabilisiert er sein Spiel, der scoretechnische Ausgleich will sich jedoch nicht ausgehen. Ganz im Gegenteil, denn auch die Backnine beginnen wieder recht bunt und da sich zusätzlich auf der 15 sogar ein Doppelbogey einschleicht, geht sich für Timon am Ende sogar nur die 70 (+3) und Rang 122 aus. Rikard Karlberg (SWE) schnappt sich in seiner Heimat mit einer 61 (-6) die frühe Führung.

