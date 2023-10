Nichts für schwache Nerven

OPEN DE ESPANA – 2. RUNDE: Lukas Nemecz macht es am Freitag im Club de Campo Villa de Madrid bis zum Schlussloch richtig spannend, darf am Ende mit seiner bereits zweiten 70 (-1) aber mit dem Wochenende planen.

Lukas Nemecz fand sich in Spanien am Donnerstag deutlich besser zurecht als noch in der verregneten Woche davor in Schottland. Über weite Strecken agierte der Steirer von Tee bis Grün grundsouverän, einzig auf der 16 stellte er sich mit einem verzogenen Drive und einem Doppelbogey ein Bein, weshalb er nach der 70 (-1) keinen Puffer zur erwarteten Cutmarke herausspielen konnte. Kann er am Freitag eine ähnlich starke Leistung abrufen, sollte dem Cut nichts im Wege stehen.

Gleich zu Beginn der zweiten Runde muss er am Nachmittag aber etwas zaubern, da er vor allem im langen Spiel noch deutlich zu ungenau agiert. Sowohl auf der 10 als auch am Par 3 der 11 gehen sich dank starkem Scrambling aber noch Pars aus. In Folge stabilisiert er sein Spiel aber und legt sich schließlich auf der 13 auch die erste gute Birdiemöglichkeit auf, die er aus drei Metern jedoch nicht nützen kann.

Zwar spult er weiter Par um Par ab und muss noch keinen Fehler einstecken, nach doch einigen verfehlten Fairways wollen sich aber auch noch keine großartigen weiteren Birdiechancen ergeben, was Lukas ziemlich auf der Stelle treten lässt. Das Bild ändert sich auch nach dem Turn vorerst nicht, denn mit Par um Par rutscht er mittlerweile auch hinter die gezogene Linie zurück.

Spannend bis zum Schluss

Am Par 5 der 4 bricht dann nach einem Dutzend Pars in Folge aber nach gelungener Grünattacke endlich der so hartnäckige Birdiebann, womit sich der Steirer auch wieder auf Wochenendkurs bringt. Nachdem er gleich danach jedoch das Wedge aus nicht einmal 90 Metern ins Rough verzieht, schlittert er auch ins erste Bogey, womit sein Score postwendend wieder bei Level Par steht.

Bereits auf der 7 leuchtet aber wieder das Minus auf, nachdem er sich mit Chip und Putt vom letzten Par 5 sein zweites Birdie krallt. Am Par 3 der 9 macht er es dann mit einem verzogenen Teeshot noch einmal spannend, der wichtige Parputt aus zwei Metern findet jedoch sein Ziel und mit der zweiten 70 (-1) darf der Steirer als 60. aber mit dem Wochenende planen.

Vor allem das wichtige Par auf der 9 spricht er direkt nach der Runde dezidiert an: „Das war wirklich ein geniales Up & Down am letzten Loch. Ich hab heute ganz okay gespielt, leider ein paar Fairways knapp verfehtl und dann ist es hier sehr schwierig auf den kleinen Grüns nah an die Fahnen zu kommen. Die wenigen Chancen die ich hatte konnte ich leider dann noch dazu nicht nützen, zumindest aber haben die Par 5 gepasst soweit. Insgesamt habe ich wenige Fehler gemacht und ich hoffe jetzt auf heiße Wedges am Wochenende.“ Matthieu Pavon (FRA) startet bei gesamt 11 unter Par als Leader in den Moving Day.

