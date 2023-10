Chance auf wichtige Punkte

SHRINERS CHILDREN’S OPEN – 2. RUNDE: Matthias Schwab stemmt im TPC Summerlin am Freitag mit einer 68 (-3) den Cut und wahrt so die Chance auf wichtige FedEx-Cup Punkte im Kampf um die Tourcard.

Matthias Schwab zeigte zum Auftakt zwar teilweise starkes Golf und konnte so auch dreimal in Form von Birdies Kapital daraus schlagen, allerdings streute der Rohrmooser auch immer wieder unerzwungene Fehler ein und stolperte so auch über drei Bogeys, was schlussendlich nur eine 71 (Par) ermöglichte.

Damit rangiert der Schladming-Pro zwar im erwarteten Cutbereich, hat vom 60. Platz aus aber keinen Puffer für etwaige Fehler. Am Freitag wird er auch einen Ganz zulegen müssen um am Ende der Woche die Top 125 im FedEx-Cup knacken zu können, denn derzeit belegt er nur Rang 138 und liegt somit außerhalb der Tourkartenränge.

Schon früh bringt sich Matthias dann am Freitag Nachmittag in Schwierigkeiten, denn nach verzogenem Drive kann er sich auf der 3 nicht mehr zum Par scramblen und rutscht so doch deutlich hinter die gezogene Linie zurück. Immerhin hat er mit einem messerscharfren Eisen prompt die passende Antwort parat und gleicht sein Score postwendend wieder aus.

Langsam aber sicher bringt ihn dies auch richtig ins Rollen, denn nach einer weiteren lasergenauen Annäherung auf der 7 und einer starken Attacke am Par 5 der 9 krallt er sich noch vor dem Turn zwei weitere Birdies.

Nervenstarkes Finish

Bei durchwegs guten Scores, die auch die Cutmarke immer weiter in den Minusbereich verschiebt, streikt dann jedoch auf der 11 plötzlich der Putter und brummt ihm mit einem vermeidbaren Dreiputt den nächsten Fehler auf.

Der Vanderbilt Absolvent steckt den Rückschlag aber gut weg, dreht sein Score nach einem fast Hole-in-one am Par 3 der 14 wieder auf -2 und überspringt schließlich mit einem gefühlvollen Achtmeterputt auf der letzten kurzen Bahn mit der 68 (-3) endgültig die gezogene Linie. Als 57. darf er so mit dem Wochenende planen, womit er auch die Chance auf weitere wichtige FedEx-Cup Punkte wahrt.

„Ich habe wieder gutes Golf gespielt, leider aber auch wieder mit einigen Fehlern, wie etwa der Wasserball auf der 16 aus 200 Metern. Ich habe aber ein gutes Gefühl am Platz, treffe die Bälle recht gut und bin zuversichtlich mich am Wochenende weiter nach vorne spielen zu können“, so Matthias nach dem geschafften Cut. Cameron Champ und Lanto Griffin (beide USA) teilen sich vor dem Moving Day die Führungsrolle bei gesamt 12 unter Par.

Leaderboard Shriners Children’s Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den Shriners Children’s Open.