Verpatzter Samstag

OPEN DE ESPANA – 3. RUNDE: Lukas Nemecz findet am Moving Day im Club de Campo Villa de Madrid die gesamte Runde über keinen brauchbaren Rhythmus und rutscht mit einer 73 (+2) deutlich ab.

Lukas Nemecz zog am Freitag mit einer weiteren 70 (-1) sprichwörtlich mit Maß und Ziel ins Wochenende ein, denn als 61. ging sich der Cut „on the number“ gerade noch aus. Mit dem größten Druck von den Schultern hofft der Steirer nun an den kommenden beiden Tagen befreit aufspielen zu können um so die letzten nötigen Pünktchen für die endgültige Absicherung der Tourcard einzusacken.

Mit recht soliden anfänglichen Pars lässt sich die dritte Runde ziemlich stressfrei an. Am ersten Par 5 passt dann trotz eines verzogenen Drives erstmals alles zusammen, denn aus gut zwei Metern lässt er sich die Birdiechance nicht vom Putter nehmen. Nachdem er danach allerdings aus dem Fairwaybunker das Grün überschlägt und sich nicht mehr zum Par scramblen kann, steht sein Score auch sofort wieder bei Even Par.

Mit weiteren Pars macht er danach zwar nicht vieles verkehrt, kann so jedoch auch keine Ränge gutmachen. Da dann aus dem Rough eine weitere Annäherung auf der 12 übers Ziel hinausschießt, hat er sogar erstmals am Samstag ein Plus vor dem Score stehen, dass er mit gefühlvollem Fünfmeterputt am Par 5 der 14 jedoch wieder ausradiert. Stabilität bringt aber auch dieses Erfolgserlebnis nicht, denn nach weiterem verzogenem Abschlag rutscht er auf der 16 abermals zurück.

Nachdem er sich dann noch dazu am darauffolgenden Par 3 ein Dreiputtbogey eintritt, ist ein recht verpatzter Moving Day mit der 73 (+2) endgültig nicht mehr abzuwenden, womit er auch im Klassement unangenehm bis auf etwa Rang 70 abrutscht.

Leaderboard Open de Espana

>> SKY überträgt Live und in HD von den Open de Espana.