Birdieloser Moving Day

SHRINERS CHILDREN’S OPEN – 3. RUNDE: Matthias Schwab findet den gesamten Moving Day über mit zu vielen Ungenauigkeiten keinen Rhythmus und steckt im TPC Summerlin mit einer birdielosen 74 (+3) im Leaderboardkeller fest.

Matthias Schwab legte am Freitag mit einer 68 (-3) eine Punktlandung hin und stemmte genau an der gezogenen Linie den Cut, womit er auch die Chance auf wichtige FedEx-Cup Punkte wahrt. Am Moving Day hat er nun außerdem den Bonus der allerersten Startzeit, was ihm am Moving Day mit ganz frischen Grüns durchaus entgegenkommen könnte.

Nach Ungenauigkeiten im langen Spiel und einem verschobenen Parputt aus zwei Metern wird ihm jedoch gleich die 2 zum Verhängnis, womit er nur äußerst verhalten in den Samstag startet. Zwar stabilisiert er danach sein Spiel wieder, mit zu vielen Ungenauigkeiten läuft er dem Ausgleich aber auf den darauffolgenden Löchern vergeblich hinterher.

Das Bild ändert sich auch nach dem Turn nicht, denn neben weiterhin zu ungenauem Spiel kann er auch brauchbare Birdiemöglichkeiten wie etwa auf der 10 aus knapp vier Metern nicht nützen und hat so nach wie vor mit dem Plus zu kämpfen. Ein eingebunkerter Teeshot verschärft die Lage dann am Par 3 der 14 noch zusätzlich, da er sich aus dem Sand nicht mehr zum Par scramblen kann und so sogar auf 2 über Par abrutscht.

Die Probleme reißen auch im Finish nicht ab und da er am letzten Par 3 kurz vor Schluss sogar zum Droppen gezwungen ist und so noch einen weiteren Schlagverlust einstecken muss, steckt er mit einer birdielosen 74 (+3) endgültig im Leaderboardkeller fest.

Leaderboard Shriners Children’s Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den Shriners Children’s Open.