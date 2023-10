Revanche genommen

OPEN DE ESPANA – FINAL: Lukas Nemecz revanchiert sich am Sonntag mit einer knallroten 65 (-6) für den verpatzten Moving Day und klettert im Club de Campo Villa de Madrid noch um etliche Ränge nach oben.

Lukas Nemecz konnte sich nach dem gerade noch geschafften Cut am Moving Day nicht weiter nach vorne arbeiten, denn bei generell guten Scores kam der Steirer so überhaupt nicht ins Rollen und rutschte mit einer 73 (+2) sogar bis auf Rang 72 zurück. Mit den lukrativen Rängen bereits außer Reichweite geht es am Finaltag nun eher darum noch zumindest ein paar Pünktchen mitzunehmen und sich das gute Gefühl vor dem nächsten anstehenden Spanien-Turnier wieder zurückzuholen.

Erneut hat er jedoch schon früh mit Problemen zu kämpfen, denn bereits auf der 2 wird ihm ein verzogener Abschlag in Form des ersten Bogeys zum Verhängnis. Lange muss er aber danach nicht auf das erste Erfolgerlebnis warten, da am Par 5 der 4 nach starker Attacke sogar nur Zentimeter zum Eagle fehlen. Auch die zweite lange Bahn hat er bestens im Griff, holt sich mit Chip und Putt den nächsten roten Eintrag ab und drückt so sein Score erstmals am Sonntag in den roten Bereich.

Nachgelegt

Auf den Geschmack gekommen knallt er auf der 8 sein Wedge bis auf einen Meter zur Fahne und lässt sich die Chance auf das nächste Birdie nicht vom Putter nehmen. Nach recht souveränen Pars läuft dann auf den Backnine auch der Putter heiß, denn auf der 13 lässt dieser aus sieben Metern das vierte Birdie des Tages springen. Auch in Folge lässt er den Fuß weiter am Gaspedal und holt sich trotz einer deutlich verzogenen Grünattacke dank eines starken Pitches auf der 14 gleich den nächsten Schlaggewinn ab.

Nur kurz gönnt er sich dann eine Auszeit, ehe er im Finish noch einmal durchstartet und am Par 3 der 17 aus 4,5 Metern das schon sechste Erfolgserlebnis des Tages verbucht. Nachdem er dann auf der 18 noch dazu aus zwölf Metern den Birdieputt stopft, geht sich sogar eine knallrote 65 (-6) aus, womit er nicht nur eindrucksvoll für den verpatzten Moving Day Revanche nimmt, sondern auch im Klassement noch auf Rang 53 nach oben klettert.

Versöhnlicher Abschluss

„Es war ein versöhnlicher Abschluss heute mit der 65 und es war auch wichtig, dass ich noch ein paar Plätze gutgemacht habe und ein paar Punkte mitgenommen habe. Es scheint sich hinten jetzt doch noch einiges zu tun im Kampf um die Tourcard und daher wars schon mal wichtig, dass ich am Freitag den Zweimeterputt gelocht hab um überhaupt den Cut zu schaffen und am Sonntag jetzt die 65 hilft natürlich auch“, spricht er zunächst die wichtigsten Aspekte in seinem Spiel in dieser Woche an.

Mit Selbstkritik spart er jedoch keineswegs: „Ich war am Samstag einfach echt müde, sowohl körperlich als auch geistig. Es ist schon spät in der Saison und ich bin am Freitag spät fertig geworden und musste am Samstag dann als einer der ersten raus, das hab ich einfach gemerkt. Heute wars wieder viel besser, auch weil ein paar Putts heute wieder mal gefallen sind. Ich freu mich jetzt schon sehr auf Sotogrande, das ist einer meiner Lieblingsplätze. Ich hab auch volle familiäre Unterstützung dabei.“

Matthieu Pavon (FRA) lässt sich mit einer 64er (-7) Runde den Sieg nicht mehr nehmen und triumphiert bei gesamt 23 unter Par überlegen mit gleich vier Schlägen Vorsprung.

Leaderboard Open de Espana

>> SKY überträgt Live und in HD von den Open de Espana.