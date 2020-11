Nur bedingt zufriedenstellend

ALFRED DUNHILL CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Matthias Schwab bringt zwar auch am Freitag im Leopard Creek GC mit einer 71 eine rote Runde ins Clubhaus und hat damit auch die Top 10 in Reichweite, mit teils durchwachsener Performance auf den Grüns lässt er aber seine erste Runde in den 60ern im südafrikanischen Busch liegen.

Matthias Schwab baute sich am Donnerstag mit einer 70 (-2) ein grundsolides Fundament auf um das angepeilte Topergebnis am Sonntag mitnehmen zu können. Der Schladming-Pro benötigt dringend noch ein absolutes Spitzenresultat um die Top 60 der Jahreswertung noch knacken zu können, denn nur so darf er auch beim Saisonfinale in Dubai noch abschlagen.

Mit einem Par 5 Birdie auf der 2 gelingt am Freitag dann zwar der erhoffte schnelle erste rote Eintrag, ein darauffolgendes Bogey radiert ihm diesen jedoch postwendend wieder aus. So richtig heiß läuft er in der frühen Phase der zweiten Runde noch nicht, wie auch ein verfehltes Grün am Par 3 der 5 zeigt. Mit kleiner Ehrenrunde geht sich schließlich aber noch das Par aus.

In Folge zeigt er zwar durchwegs stabiles Golf, echte große Birdiemöglichkeiten kann er sich jedoch noch keine auflegen, weshalb er lange Zeit auf den Frontnine regelrecht auf der Stelle tritt. Kurz vor dem Turn passt dann aber am Freitag wieder vieles zusammen und er verbucht auf der 9 sein zweites Birdie. Das heizt den Birdiemotor des 25-jährigen sichtlich an, denn auf der 10 zündet er ein starkes Wedge und legt den Ball bis auf zwei Meter zur Fahne. Der Putter bleibt zu dieser Zeit Gott sei Dank noch heiß und er schnürt so sogar den roten Doppelpack.

Einiges auf den Grüns gelassen

Unangenehm wird es am Par 3 der 12, denn aus einer doch recht machbar erscheinenden Birdiemöglichkeit entwickelt sich nach Dreiputt sogar ein Bogey, was klarerweise wieder Ränge kostet und auch den Putter deutlich abkühlt. Mit den Grüns steht der Rohrmooser danach regelrecht auf Kriegsfuß wie ein kurzer ausgelippter Parputt auf der 14 zeigt. Er verdaut den Faux-pas aber schnell und gibt sich schon am Par 5 danach wieder eine gute Birdiechance, die er diesmal aus einem guten halben Meter auch zu verwerten weiß.

Da das abschließende Par 5 dann diesmal keinen Schlaggewinn mehr für ihn bereithält, muss er sich schlussendlich mit der nur leicht geröteten 71 (-1) anfreunden. Damit wahrt er zwar als 21. und bei nur drei Schlägen Rückstand auf die besten 10 nach wie vor die Chance auf ein Topresultat, mit einer teils eher durchwachsenen Performance auf den Grüns enteilt dem Schladming-Pro die absolute Spitzengruppe jedoch bereits etwas.

“Mein Spiel hatte heute zwei völlig unterschiedliche Seiten. Das lange Spiel und die Eisenschläge waren echt gut, das Putten nicht okay”, spricht er nach der Runde das Hauptproblem am Freitag sofort an. Adrian Meronk (POL) packt auf seine 65 (-7) vom Donnerstag eine 66 (-6) drauf und diktiert damit bei gesamt 13 unter Par klar das Tempo.

