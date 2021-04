Spektakulär im Titelkampf

GRAN CANARIA OPEN – 3. RUNDE: Matthias Schwab tritt bei windigeren Verhältnissen als an den Vortagen im Meloneras Golf mit Pars lange Zeit auf der Stelle, mischt sich mit einer gelochten Annäherung zum Eagle kurz vor Schluss und der fehlerlosen 66 aber wieder spektakulär in den Titelkampf ein.

Matthias Schwab zeigte sich in Gran Canaria an den ersten beiden Tagen von seiner allerbesten Seite und hält so beim allgemeinen Birdiewettschießen nicht nur locker mit, sondern befindet sich im Meloneras Golf vor dem Wochenende nach zwei fehlerfreien Auftritten mit 65 (-5) und 63 (-7) Schlägen als 4. sogar mitten im Titelrennen.

Bei aufkeimendem Wind geht sich zwar erstmals nicht gleich zu Beginn auf seiner ersten Bahn ein Birdie aus, mit einem sicheren Par findet er aber unaufgeregt in den dritten Spieltag. Wie schon an den Tagen zuvor hält aber auch diesmal das Par 5 der 4 ein Birdie parat, was den Schladming-Pro in der frühen Phase weiter vorne dranbleiben lässt. Auf der 8 zündet er dann ein ganz starkes Eisen und aus nicht einmal einem Meter lässt er sich Birdie Nummer 2 nicht entgehen.

So richtig in den Birdierhythmus der vergangenen Tage kommt er am Samstag jedoch nicht wirklich, denn mit Pars danach macht er zwar nichts verkehrt, verpasst es so aber die Lücke zur Spitze richtig zu schließen. Auf der 15 legt er sich dann eine richtig gute Möglichkeit auf, kann die sich bietende Chance am Par 3 jedoch abermals nicht nützen und tritt so weiterhin richtiggehend auf der Stelle.

Annäherung gelocht

Das ändert sich auf der 17 dann aber in spektakulärer Art und Weise, denn der 26-jährige locht kurzerhand die Annäherung und schließt mit dem Eagle sehenswert wieder auf. Zwar verpasst er mit einem Dreiputt von außerhalb des Grüns auf der 18 noch ein weiteres Birdie, mit der 66 (-4) geht er aber bei gesamt 16 unter Par und mit nur zwei Schlägen Rückstand auf Garrick Higgo (RSA) als geteilter 2. auf die letzten 18 Löcher.

Am Sonntag wird Mr. Fehlerlos – nach wie vor musste der junge Steirer im Turnier noch nicht einen einzigen Fehler verzeichnen – nun im vorletzten Flight wohl alles daran setzen den Druck nach vorne zu intensivieren um am Ende womöglich mit seinem ersten European Tour Titel der Karriere die Weiterreise nach Teneriffa anzutreten.

“Mit 4 unter Par war das heute wieder eine gute Runde. Der einzige Unterschied zu Donnerstag und Freitag war, dass ich einige Birdiechancen nicht nützen konnte. Ansonsten aber war mein gesamtes Spiel so gut wie an den Tagen zuvor”, zeigt er sich auch am Samstag wieder mit der Qualität seines Spiels durchwegs zufrieden.

Leaderboard Gran Canaria Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den Gran Canaria Open.