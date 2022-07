Erste Verfolgerin

BIG GREEN EGG OPEN – 2. RUNDE: Sarah Schober muss am Freitag im Rosendaelsche GC mit einer 70 (-2) lediglich Whitney Hillier (AUS) knapp um einen Schlag den Vortritt lassen und geht als erste Verfolgerin in Holland ins Wochenende.

Sarah Schober ist nach ihrer hartnäckigen Rachenentzündung zwar noch nicht zu 100 % wieder topfit, am Spiel merkte man dies am Donnerstag jedoch nicht, denn die Steirerin agierte von Tee bis Grün enorm stark und übernachtete so sogar in geteilter Führung. Am Freitag Nachmittag hofft sie nun an die Auftaktrunde anknüpfen zu können.

Wie zum Auftakt muss Sarah auch am Freitag wieder ein frühes Bogey einstecken, kann dieses drei Löcher später allerdings egalisieren und zieht mit einem Par 5 Birdie auf der 17 sogar wieder bis an die Spitze nach vor. Zwar schleicht sich auf der 18 dann auch das nächste Bogey ein, mit Level Par für den Tag bleibt sie nach den Backnine aber ganz vorne mit dabei.

Dank eines Birdies auf der 1 schiebt sie sich dann sogar wieder in die geteilte Führung und verwaltet diese über längere Zeit gekonnt. Erst Whitney Hillier zieht schließlich mit einer 68 (-4) und bei gesamt 8 unter Par an Sarah vorbei und da die Steirerin sich auf der 7 ein Bogey eintritt, liegt die Australierin sogar plötzlich recht komfortabel an der Spitze. Sarah stopft jedoch am Par 5 danach den Eagleputt, unterschreibt so die 70 (-2) und geht bei 7 unter Par mit nur einem Schlag Rückstand als erste Verfolgerin ins Wochenende.

Direkt nach der Runde meint sie: “Die Geduld hat sich ausgezahlt heute, denn es war wirklich nicht leicht zu spielen. Der Eagle auf der 8, meinem 17. Loch, hat nach perfektem 4er Eisen auf zwei Meter zur Fahne natürlich sehr geholfen. Das Spiel fühlt sich gut an, ich bin jetzt noch am Weg auf die Range und hoffe, dass ich dann heute endlich mal richtig gut schlafen kann, denn ich fühle mich schon noch etwas müde. Es heißt jetzt noch mal am Wochenende zwei Runden Vollgas geben, es ist noch alles drin.”

