Sensationeller Auftritt

BIG GREEN EGG OPEN – FINAL: Sarah Schober legt nach halbwegs überstandener Rachenentzündung im Rosendaelsche GC ein wahres Super-Turnier hin und muss sich am Ende nur der dreimaligen Major-Siegerin Anna Nordqvist (SWE) knapp um einen einzigen Schlag hauchdünn den Vortritt lassen.

Sarah Schober hatte Rosendaelsche GC auch am Freitag Nachmittag weiterhin gut im Griff und musste nach einer 70 (-2) lediglich Whitney Hillier (AUS) knapp um einen Schlag den Vortritt lassen. Bei gesamt 7 unter Par geht sie aber als erste Verfolgerin der Australierin in den Moving Day und hat so vor dem Wochenende in Holland noch klar alle Chancen sogar den ganz großen Wurf zu landen.

Mit einem Birdie auf der 1 schließt Sarah prompt zu Hillier an der Spitze auf, rutscht jedoch mit einem darauffolgenden Bogey auch rasch wieder auf Level Par zurück. Generell hat die Steirerin danach deutlich härter zu kämpfen als noch an den ersten beiden Spieltagen, was sich auch am Par 5 der 4 in einem Doppelbogey und einem weiteren Bogey danach unangenehm auf der Scorecard manifestiert. Zwar stabilisiert sie ihr Spiel danach wieder, Konter kann sie auf den Frontnine aber keinen mehr setzen.

Die Probleme reißen auch auf den hinteren Neun nicht ab, wie ein weiteres Doppelbogey auf der 10 beweist, womit sie erstmals sogar droht aus den Top 10 zu rutschen. Erst gegen Ende stellt sich dann doch noch ein gewinnbringender Rhythmus ein, der ihr noch ein Eagle auf der 15 und Birdies auf den letzten beiden Bahnen beschert, womit sie sogar noch die 73 (+1) ins Ziel rettet und so bei nur einem Schlag Rückstand auf Anna Nordqvist (SWE) von Rang 2 aus nach wie vor alle Chancen auf den Sieg hat.

Krimi bis zuletzt

Auch der Finaltag verlangt den Spielerinnen noch einmal alles ab, was auch Sarah zum bereits dritten Mal in dieser Woche auf der 2 in Form eines frühen Bogeys zu spüren bekommt. Mit einem Par 5 Birdie auf der 4 gelingt jedoch rasch der Ausgleich und selbst ein Bogeydoppelpack danach bringt sie nicht aus der Ruhe, wie weitere Birdies auf der 7 und der 9 beweisen, womit sie dem Titelkampf weiterhin voll erhalten bleibt. Selbst ein weiterer Fehler zu Beginn der letzten neun Löcher bringt sie nicht aus der Ruhe, denn mit weiterhin konzentriertem Spiel holt sie sich schon auf der 13 wieder den Ausgleich und taucht so auch dank Fehlern von Anna Nordqvist drei Löcher vor Schluss plötzlich wieder in geteilter Führung auf.

Mit soliden Pars lässt sie am Ende nichts mehr anbrennen und steht so schließlich mit der 72 (Par) beim Recording. Nachdem die Schwedin jedoch zeitgleich vom Par 5 der 17 noch ein Birdie mitnimmt, reiht sie sich schließlich mit der 72 (Par) aber wieder um einen Schlag vor der Österreicherin ein, die damit aber einen sensationellen alleinigen 2. Platz und somit nicht nur das beste österreichische LET-Ergebnis heuer mitnimmt, sondern auch ihr bislang bestes LET-Resultat der Karriere einfährt.

Viele Sorgen los

“Ich bin sehr happy mit dem 2. Platz. Klar ist es schade, dass ich um einen zu kurz gekommen bin, aber das kann man schon in Kauf nehmen gegen eine mehrfache Major-Siegerin. Nachdem wie ich mich in den letzten beiden Wochen körperlich gefühlt hab, bin ich fast ein wenig stolz auf mich, dass ich da an allen vier Tagen vorne dabei war und sogar Druck machen konnte”, so Sarah, die mit dem starken 2. Platz auch in Sachen Tourkarte viele Sorgen los ist.

Abschließend meint sie: “Eigentlich wollte ich ursprünglich das Turnier gar nicht mehr spielen, nachdem wie es mir gegangen ist, aber ich bin jetzt natürlich doppelt froh, dass ich die vier Tage noch durchgestanden hab. Jetzt ist es mal an der Zeit die Batterien wieder auzuladen. Ich flieg morgen früh heim, werde die nächste Woche in Österreich verbringen und dann nach Schottland zum nächsten Turnier fliegen, wo ich dank des 2. Platzes jetzt eine Einladung erhalten habe. Mein Ziel die Top 80 zu knacken hab ich mit dem 2. Platz deutlich übertroffen. Ich glaub ich bin jetzt rund um Rang 37 in der Order of Merit und komm damit jetzt auch in alle LET-Turniere noch rein heuer.”

Leaderboard Big Green Egg Open