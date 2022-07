Super Start in Holland

BIG GREEN EGG OPEN – 1. RUNDE: Sarah Schober präsentiert sich nach überstandener Rachenentzündung im Rosendaelsche GC von ihrer allerbesten Seite und zieht mit einer 67 (-5) nach der Auftaktrunde sogar an die Spitze.

Die Power-Wochen gehen für Sarah Schober in Holland weiter. Nach der schmerzhaften Rachenentzündung hatte die Steirerin ein paar Tage Zeit sich zu erholen und steht diese Woche schon wieder in Holland am Abschlag. Im Rosendaelsche GC geht es bei der Big Green Egg Open erneut über die volle Distanz von vier Tagen um 250.000 Euro Preisgeld.

Mit einem frühen Bogey verläuft der Start in Holland zwar alles andere als nach Plan, ab der 6 drückt die einzige Österreicherin im Feld dann aber aufs Tempo, denn mit gleich drei roten Einträgen in Folge geht es noch auf den Frontnine klar unter die Top 10 nach vor.

Auf den zweiten Neun geht es dann in der selben Tonart weiter, denn mit Birdies auf der 11 und der 15 taucht sie erstmals sogar ganz vorne auf und selbst ein Par 3 Bogey danach vermag den Elan nicht einzubremsen, wie zwei weitere Birdies zum Abschluss der Runde unterstreichen. Derart stark marschiert sie schlussendlich mit der 67 (-5) ins Ziel und belegt damit nach der ersten Runde gemeinsam mit Liz Young (ENG) sogar die Spitzenposition.

Perfekt vom Tee

Zum starken Auftritt meint sie danach: “Mir geht’s den Umständen entsprechend gut. Ich bin nach wie vor nicht zu 100% fit, aber umso mehr freut mich die Runde heute. Ich hab die letzten Tage noch viel im Bett verbracht und auch nur 9 Löcher Proberunde gespielt, also ich bin schon noch groggy. Die Runde heute war aber echt cool. Ich hab auch einen super Caddie gehabt, der mich voll Unterstützt hat und wir haben die Löcher heute recht locker flockig abgespult.”

“Ich bin heute ruhig und geduldig geblieben, hab mich nach dem frühen Bogey super zurückgekämpft und fast sogar am Par 3 mein Eisen 5 gelocht. Vor allem nach dem Turn hab ich dann auch die Par 5 super genützt. Generell hab ich sehr gut gedrived, was sicher ein Bonus war heute. Zum starken langen Spiel war heute auch der Putter so halbheiß sozusagen und die zwei Birdies am Schluss waren wirklich stark.”

“Der Platz spielt sich wirklich nicht leicht. Es ist extrem hart, wenn man vom Tee nicht ganz gerade ist, ist man schnell irgendwo im Wald, also Genauigkeit ist hier klar der Schlüssel. Ich freu mich jetzt natürlich schon auf morgen auf die Nachmittagsrunde.”

Leaderboard Big Green Egg Open