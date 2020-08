Wartezeit verlängert

WOMEN’S BRITISH OPEN – 2. RUNDE: Christine Wolf kämpft sich am Freitag in Royal Troon zwar verbissen durch den Starkwind, eine 76 reicht aber nicht um beim vierten British Open Anlauf erstmals die Major-Cutmarke überspringen zu können.

Christine Wolf hatte im Starkwind am Donnerstag alle Hände voll zu tun und kam über eine 77 (+6) nicht hinaus. Vor allem bei den Annäherungen zeigte sich die Tirolerin alles andere als sicher, denn nur sechs Mal fanden diese den Weg aufs Grün, was die vielen Bogeys rasch erklärt. Auch am zweiten Spieltag ist der Wind wieder allgegenwärtig, was die Präzision im Eisenspiel doppelt ins Gewicht fallen lässt.

Teils bläst es am Freitag schon in den Morgenstunden sogar noch heftiger über die Anlage als zum Auftakt, was auch die Scores von Beginn an richtiggehend in die Höhe treibt. Gut für Chrissie Wolf, denn noch bevor sie einen einzigen Schlag am zweiten Spieltag ausführt, verschafft ihr der Wind sogar einen kleinen Puffer auf die Cutmarke. Lange hält dieser jedoch nicht, denn am Nachmittag tritt sich Chrissie dann schon auf der 2 das erste Bogey ein, dass sie wieder bis an die gezogene Linie zurückwirft.

Solide Frontnine

Chrissie versteht es aber deutlich besser als noch am Vortag ihr Spiel durchzuziehen, denn mit darauffolgenden Pars macht sie bei den widrigen Verhältnissen absolut nichts falsch. Auf der 7 geht sich dann sogar das erste Birdie aus, womit sie ihr Tagesergebnis wieder auf Level Par zurückdreht. Luft auf die gezogene Linie verschafft sie sich so allerdings nur kurzfristig, denn sowohl auf der 8 als auch auf der 9 kann sie im Anschluss Fehler nicht verhindern und kommt so genau an der Cutmarke auf den Backnine an.

Ein Doppelbogey auf der 11 macht sich dann allerdings richtig unangenehm bemerkbar, denn bei gesamt 10 über Par heißt es für die Innsbruckerin nun Gas geben, denn ohne Birdies wird sich auch beim vierten British Open Anlauf der Cut nicht ausgehen. Leider tritt jedoch das Gegenteil ein, wie ein weiterer Fehler auf der 15 zeigt. Am Ende unterschreibt sie die 76 (+5) und verpasst damit bei gesamt 11 unter Par und als in etwa 90. auch beim vierten British Open Anlauf den Sprung ins Weekend.

>> Leaderboard Women’s British Open