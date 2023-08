Ansehnliche Woche

ST. ANDREWS BAY CHAMPIONSHIP – FINAL: Bernd Wiesberger hält auch am Finaltag mit den tiefen Scores Schritt, legt in Fairmont St. Andrews mit Rang 8 eine ansehnliche Woche hin und schreibt in der Weltrangliste zumindest ein wenig an, wenngleich er den Absturz der letzten Monate damit nur etwas abfedern kann.

Bernd Wiesberger zündete nach zwei 70er (-2) Runden am Samstag mit einer 66 (-6) erstmals den Turbo. Damit marschiert er zwawr deutlich bis auf Rang 17 nach vor, bei generell guten Scores kam er den Top 3 – für die Weltrangliste hilft ihm beim 1,5 Millionen Event nur ein absolutes Spitzenresultat wirklich weiter – jedoch nur bedingt bis auf fünf Schläge näher. Am Sonntag musste er somit das Gaspedal noch einmal voll durchdrücken um tatsächlich in Schottland noch punkten zu können.

Erneut gelingt der Start dann durchaus ansehnlich, lässt doch schon die 1 das erste Birdie springen. Danach spult er zwar durchaus solide die darauffolgenden Bahnen ab, kann vorerst jedoch noch nicht weiter nachlegen. Erst ab der 7 kommt der Putter dann wieder auf Temperatur, denn mit zwei weiteren Birdies noch auf den Frontnine ist er vor den letzten neun Löchern voll an den Top 10 dran.

Nur kurz gönnt er sich dann eine kleine Verschnaufpause, ehe er schon am Par 5 der 12 den vierten roten Eintrag auf die Scorecard zaubert. Mit einer Parserie macht er danach zwar nichts verkehrt, rutscht so jedoch wieder um ein paar Ränge zurück. Erst die 16 lässt dann wieder ein Birdie springen und mit der 67 (-5) geht sich am Ende immerhin ein ansehnlicher 8. Platz aus, womit er dem Absturz der letzten Monate in der Weltrangliste (zuletzt auf Rang 378) mit etwa 1,6 Punkten zumindest kurzfristig etwas abfedern kann. Zusätzlich wird er ca. 40.000 Dollar Preisgeld aus Schottland mitnehmen.

Alte Tugenden

Wie schon früher auf der DP World Tour konnte sich der Oberwarter auch in dieser Woche wieder auf seine altbekannten Stärken verlassen, denn die Eisen hatte er die gesamte Woche über gut im Griff und brachte sich so nur selten in die Bredouille. Allerdings blitzten auch die Schattenseiten immer wieder durch, denn die Grüns verließ er keinen Tag mit weniger als 30 Putts und auch auf den Par 5 ließ er doch einiges liegen.

Eugenio Chacarra (ESP) setzt sich in einem an Spannung kaum zu überbietenden Stechen am 10. Extraloch gegen Matt Jones (AUS) durch und holt sich bei gesamt 19 unter Par den Titel.

