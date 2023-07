Wild abgeworfen

THE SENIOR OPEN – 2. RUNDE: Markus Brier wird beim Major nach Runden von 76 (+5) und 79 (+8) Schlägen von Royal Porthcawl richtig wild abgworfen.

Mit der Senior Open in Wales steht der Höhepunkt der Ü50-Saison auf dem Programm. Markus Brier freut sich auf das Match am Linksklassiker von Royal Porthcawl, auch wenn zuletzt über seiner Form ein Fragezeichen stand. Wie stark das Feld ist beweist, dass etwa Ernie Els, Padraig Harrington oder John Daly direkt von der Open angereist sind, wobei Harrington in Royal Liverpool sogar das Wochenende erreichte. Bernhard Langer, Miguel-Angel Jimenez oder Vijay Singh zählen im Süden von Wales ebenfalls zum Favoritenkreis.

Mit einem anfänglichen Bogey geht der Start am Donnerstag in den Morgenstunden für Markus Brier einigermaßen daneben. Zwar notiert er in Folge auch die ersten Pars, schon auf der 4 schleicht sich aber der nächste Fehler ein. Immerhin bringt er auf der 7 schließlich auch das erste Birdie zu Papier. Zu Beginn der hinteren neun Bahnen rutscht er dann mit Doppelbogey und Bogey aber unangenehm deutlich im Klassement zurück. Zwar stabilisiert „Maudi“ sein Spiel danach wieder, kann jedoch keinen Konter mehr setzen und da es sich auf der 16 schließlich noch ein Bogey gemütlich macht, geht sich zum Auftakt sogar nur die 76 (+5) aus.

Von Beginn an bringt der einzige Österreicher im Feld am Freitag dann keinen Fuß auf den Boden und häuft von Beginn an Schlagverlust um Schlagverlust an. Erst ab der 7 kehrt in Form der ersten Pars etwas Ruhe ein, bei 7 über Par ist der Cut aber bereits nach den Frontnine endgültig außer Reichweite. Auf der hinteren Platzhälfte ergeht es dem 55-jährigen nicht wirklich besser und am Ende leuchtet sogar nur eine 79 (+8) auf, womit er den Wochenendeinzug klar und deutlich verpasst.

Leaderboard The Senior Open