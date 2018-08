AUSTRIAN ORDER OF MERIT 2018

ÖSTERREICHISCHE PRO-RANGLISTE 2018

HERREN ORDER OF MERIT: Update 8.8.2018

AUSTRIAN ORDER OF MERIT 2018 RANG NAME ET/US CT WEB ALPS PGT AUT POINTS 1 Schwab 282180 14571 296751 2 Wiesberger 259065 259065 3 Straka 5600 124966 130566 4 Nemecz L. 4000 13472 846 3053 21371 5 Astl 7607 900 8507 6 Maurer 2144 806 5263 8213 7 Steiner 878 5465 1250 7593 8 Prader 1900 3247 2338 7485 9 Baltl 846 4071 2300 7217 10 Habeler 1440 3932 1100 6472 11 Gaster 5567 475 6042 12 Neumayr 4969 309 5278 13 Reiter 513 2565 1938 5016 14 Brier 2900 1403 4303 15 Trappel 4064 4064 16 Amin 4038 4038 17 Goger 2583 311 1100 3994 18 Schulz 2992 800 3792 19 Weinhandl 2518 475 2993 20 Bacher 2513 401 2914 21 Prägant 2488 2488 22 Weilguni 687 1363 2050 23 Ludwig 2020 2020 24 Nemecz T. 561 1338 1899 25 Winkler 942 547 1489 26 Wittmann 1413 1413 27 Ruprecht-H. 438 888 1326 28 Körbler 557 643 1200 29 Molnar 1100 1110 30 Wimmer 783 325 1108 31 Leitner 645 400 1045 32 Gruber 1025 1025 33 Mayer 330 500 830 34 Mayr 366 450 816 35 Waltmann 788 788 36 Dvorak 663 663 37 Meyer 318 338 656 38 Gröbner 650 650 39 Kluibenschädl 588 588 40 Schultes 513 513 41 Wiegele 452 452 42 Lauss 438 438 43 Litschka 400 400 44 Knotz 388 388 45 Omtvedt 350 350 46 Pistorius 350 350 47 Baumgartner 288 288 48 Posratschnig 263 263 48 Schlager 263 263 50 Wolfberger 238 238 51 Stadter 218 218 51 Fanti 218 218 51 Patzel 218 218 51 Raggl 218 218 51 Pfau 218 218



DAMEN ORDER OF MERIT: Update 8.8.2018

DAMEN AUSTRIAN ORDER OF MERIT 2018 RANG SPIELERIN LET LETAS ALPG NAT POINTS 1 WOLF Chr. 29253 613 29866 2 SCHOBER S. 6830 406 7236 3 MÜHL Nina 2957 1241 4198 3 DREHER N. 772 772 4 WEILGUNI S.Th. 218 218

Austrian Order of Merit erstellt in Zusammenarbeit mit PGA of Austria