Sunday Singles – Live Blog

RYDER CUP – SUNDAY SINGLES: Europa startet zwar mit einer angenehmen 10 : 6 Führung in die abschließenden Einzelmatches, zu sicher dürfen sich die Jungs vom alten Kontinent im Le Golf National aber noch nicht sein.

Europa zeigte an den ersten beiden Tagen über weite Strecken der USA wo der Hammer in den Vierern hängt. Teilweise richtig dominant ließen sie den Amerikanern vor allem am Freitag Nachmittag kaum Luft zum Atmen, was sich schlussendlich in einem beruhigenden 10 : 6 Vorsprung auch am Tableau niederschlägt.

Dennoch sollte sich Europa keineswegs zu sicher sein, denn generell sind die US-Boys in den Einzelmatches leicht zu favorisieren und die Europäer selbst zeigten erst vor wenigen Jahren wie man genau so einen Rückstand noch in einen Sieg dreht. Beim “Wunder von Medinah” im Jahr 2012 startete Europa mit einem 10 : 6 Rückstand in die Singles, holte schließlich aber an einem denkwürdigen Tag die Trophäe mit einem 14,5 : 13,5 Sieg noch über den großen Teich.

Die USA werden wohl die Geister von 1999 beschwören. Damals lagen die Vereinigten Staaten vor den Singles in Brookline wie heute 10 : 6 zurück, dominierten aber die Einzel von Beginn an und wiesen so Europa tatsächlich noch in die Schranken. Allerdings war dies auf heimischem Boden, denn am alten Kontinent laufen die Amerikaner bereits 25 Jahre lang einem Sieg hinterher. Eine 10 : 6 Führung verspielte Europa “zu Hause” überhaupt noch nie.

Europa schickt auch gleich zu Beginn einige bereits bewährte und bekannt kampfkräftige Matchplayer ins Rennen um so zu versuchen erst gar keine Diskussionen mehr aufkommen zu lassen. Besondere Spannung versprechen etwas die Duelle zwischen Rory McIlroy und Justin Thomas oder auch Jon Rahm gegen Tiger Woods. Mr. Ryder Cup Ian Poulter bekommt es mit der Nummer 1 der Welt Dustin Johnson zu tun.

Golf-Live berichtet in Form von Live Text Updates von allen erwähnenswerten Momenten des Finaltages in Paris.

EUROPA 10 : 6 USA

Die Paarungen im Überblick:

12:05 MEZ Rory McIlroy : Justin Thomas

12:17 MEZ Paul Casey : Brooks Koepka

12:29 MEZ Justin Rose : Webb Simpson

12:41 MEZ Jon Rahm : Tiger Woods

12:53 MEZ Tommy Fleetwood : Tony Finau

13:05 MEZ Ian Poulter : Dustin Johnson

13:17 MEZ Thorbjorn Olesen : Jordan Spieth

13:29 MEZ Sergio Garcia : Rickie Fowler

13:41 MEZ Francesco Molinari : Phil Mickelson

13:53 MEZ Tyrrell Hatton : Patrick Reed

14:05 MEZ Henrik Stenson : Bubba Watson

14:17 MEZ Alex Noren : Bryson DeChambeau

>> Leaderboard Ryder Cup

>> SKY berichtet täglich exklusiv und live aus Paris vom Ryder Cup 2018.