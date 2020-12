Am Vormarsch

MAYAKOBA CLASSIC – 3. RUNDE: Sepp Straka findet am Moving Day im El Camaleon GC zum ersten Mal in dieser Woche so richtig die Birdiespur und arbeitet sich mit einer 67 bis ins Mittelfeld nach vor.

Sepp Straka rettete sich dank später Birdies am Freitag sprichwörtlich in letzter Sekunde noch ins Wochenende. Vom hinteren Ende des Leaderboards weg kann die Devise für den Longhitter am Moving Day nun nur “Vollgas” heißen um beim letzten regulären PGA Tour Turnier des Kalenderjahres die lukrativen Preisgeldränge wieder in Reichweite zu bekommen. Die Bedingungen sind deutlich besser als an den Vortagen, somit wird am Moving Day tief geschossen.

Von der 10 weg ist Straka kein schnelles Birdie vergönnt, nachdem die langen Schläge auf dem engen Kurs anfangs nicht präzise genug ausfallen. Am ersten Par 5 findet er eine kreative Variante über ein Chip-In vom Vorgrün zum Birdie. Die Eisen funktionieren aber gut und legen am zweiten Par 3 das zweite Birdie auf. Fast noch wichtiger, dass Österreichs Beitrag zur PGA Tour bis zum Turn schon einmal fehlerfrei bleibt und sich somit bereits ein wenig verbessern kann.

Auf die vorderen 9 schwingt sich Sepp mit einem starken Putt, der zum Birdie ins Loch fällt. Das mittlerweile deutlich geschärfte Spiel trägt auch am nächsten Grün mit einem Schlaggewinn Früchte. Auf seinem 13. Grün erweist sich der Putter als abergläubisch und gibt mit Dreiputt erstmals einen Schlag ab. Am anschließenden Par 5 packt Straka den Hammer aus, erreicht mit dem zweiten Schlag das Grün und kontert elegant mit Birdie.

Eine erste schlechte Annäherung, wo das Eisen zu kurz bleibt, führt zum zweiten Bogey. Seine lupenreine Par 5-Tagesbilanz komplettiert Sepp im Finish mit einem weiteren Birdie nach Chip und Putt. Damit steigert er sich weiter zu einer dritten Runde von 67 (-4) Schlägen und marschiert als 43. bis ins erweiterte Mittelfeld nach vor.

Emiliano Grillo (ARG) verteidigt mit einer 68 (-3) seinen Platz an der Sonne, hat bei nur einem Schlag Vorsprung Tom Hoge (USA) aber bereits heftig im Nacken.

Leaderboard Mayakoba Classic

