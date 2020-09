Angedockt

SAFEWAY OPEN – 2. RUNDE: Sepp Straka marschiert am Freitag Nachmittag mit einer 66 zurück ins Clubhaus des Silverado Resorts und lässt damit nicht nur im Kampf um den Cut rein gar nichts anbrennen, sondern dockt bei gesamt 8 unter Par sogar an den Top 10 an.

Sepp Straka legte zum Start der neuen Saison im Silverado Resort einen richtig wilden Ritt hin. Nach starkem Start rutscht er zwischenzeitlich sogar in den Plusbereich ab, drehte die Runde mit abschließendem Eagle aber noch zur 70 (-2) und liegt damit vor der zweiten Runde gerade noch auf Cutkurs. Viel Spielraum hat der Longhitter jedoch keinen, was bedeutet, dass bei der zweiten Umrundung vor allem die Fehlerquote viel geringer werden muss.

Gleich zu Beginn zeigt sich der gebürtige Wiener dann im langen Spiel bombensicher und legt sich mit zwei starken Schlägen sofort die erste Birdiechance auf, die er aus 2,5 Metern jedoch noch nicht verwerten kann. Diese Übung gelingt dafür auf den kommenden beiden Bahnen deutlich besser, denn sowohl auf der 2 als auch auf der 3 zirkelt er seine Eisen auf ca. drei Meter zum Stock und rollt beide Male die fälligen Putts ins Loch, womit er sich in Windeseile wieder klar in Richtung Weekend pusht.

Ein weggedrückter Drive auf der 6 kostet dann zwar den ersten Schlag, der Fehler scheint den Georgia Bulldog jedoch nur noch weiter zu motivieren, denn zunächst geht sich auf der 8 aus 2,5 Metern Birdie Nummer drei aus und am Par 5 der 9 bleibt nach einem gefülvollen Chip nur noch ein Tap-in zum vierten roten Eintrag des Tages über. Nach sehr sicheren Pars bleibt sein Drive auf der 13 dann im Rough hängen, von wo aus er nicht wie geplant das Grün erreicht und so einen Schlag wieder abgeben muss.

Par 5 voll ausgenützt

Fast schon trotzig knallt er aber auf der 14 eine weitere Annäherung perfekt zur Fahne und aus einem guten Meter gleicht er den Faux-pas postwendend wieder aus. Doch auch damit hat der 27-jährige noch lange nicht genug, denn standesgemäß weiß er auch die beiden Par 5 gegen Ende der Runde noch zu seinem Vorteil auszunützen. Das Highlight der Runde setzt er auf der 16, denn nach zwei satten Schlägen findet auch der 5,5 Meter Putt zum Eagle den Weg ins Ziel und zum Abschluss locht er auch noch auf der 18 den Birdieputt aus zwei Metern.

Schlussendlich steht Sepp Straka so mit einer sehenswerten 66 (-6) wieder beim Recording und lässt damit nicht nur im Kampf um den Cut rein gar nichts anbrennen, sondern klettert außerdem um starke 43 Plätze nach vor und startet als 17. mit lediglich zwei Schlägen Rückstand auf die Top 10 ins Wochenende. Damit hat Österreichs PGA Tour-Beitrag auch gleich beim ersten Saisonturnier die Möglichkeit ganz stark in der neuen FedEx Cup-Wertung anzuschreiben.

Sam Burns (USA) übernimmt nach einer 65 (-7) und bei gesamt 15 unter Par die Spitze und geht so als Führender in den Moving Day.

>> Leaderboard Safeway Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den Safeway Open.