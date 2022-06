Anschluss verloren

THE MEMORIAL TOURNAMENT – 3. RUNDE: Sepp Straka hat am Samstag in Muirfield Village mit einigen Ungenauigkeiten zu kämpfen und verliert mit einer 74 (+2) den Anschluss an die Spitzenplätze.

Sepp Straka präsentierte sich an den ersten beiden Spieltagen nach seiner kurzen einwöchigen Pause richtig stark, denn nach einer 71 (-1) am Donnerstag, gelang am Freitag sogar eine 70 (-2), was den Honda Classic Champion nur knapp hinter den Top 10 ins Wochenende starten lässt. Mit einer ähnlich starken Runde am Samstag scheint in Ohio für den Longhitter noch sehr viel möglich zus ein.

Gleich der Start sorgt dann allerdings für einen durchaus spürbaren Schock, denn der Abschlag biegt auf der 1 deutlich nach links ab und verschwindet schließlich sogar im Wasser, womit er gar nur mit dem Doppelbogey in den Moving Day startet. Auch auf der 2 hat er wieder leichte Probleme, kann sich aber noch zum Par scramblen. In Folge wird sein Spiel zwar etwas sicherer, echte Birdiechancen wollen sich jedoch noch keine ergeben. Erst am Par 5 der 5 findet der erste Birdieputt aus knapp fünf Metern dann sein Ziel.

Nach einem knapp verfehlten Grün und einem etwas zu stark dosierten Chip danach rutscht er jedoch schon auf der 6 wieder auf 2 über Par für den Tag zurück. Dass bislang nicht wirklich vieles nach dem Geschmack des ehemaligen Georgia Bulldogs läuft macht sich dann am Par 5 der 7 bemerkbar, denn nach Ausflügen in Fairway- und Grünbunker kann er ein weiteres Mal ein Par nicht mehr kratzen und rutscht so immer weiter zurück.

Ins Mittelfeld abgerutscht

Zu Beginn der zweiten Neun kann er sich dann aber aus vier Metern auf seinen Putter verlassen und holt sich mit dem zweiten Birdie einen Schlag wieder zurück. Nachdem er jedoch am Par 5 danach das Birdie verpasst und sich aus dem Grünbunker am Par 3 der 12 den nächsten Schlagverlust einfängt, bremst er sich die kleine Aufbruchsstimmung selbst sofort wieder ab. Der 29-jährige kämpft aber verbissen und stopft auf der 14 aus gut fünf Metern den nächsten Birdieputt.

Mehr will am dritten Spieltag jedoch nicht mehr gelingen, weshalb er sich schlussendlich mit der 74 (+2) anfreunden muss, die ihn bis ins Mittelfeld zurückreicht und ihn auch den Anschluss an die Spitzenränge verlieren lässt.

Leaderboard The Memorial Tournament

>> SKY überträgt Live und in HD vom Memorial Tournament.