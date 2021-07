Aus dem Rennen

ROCKET MORTGAGE CLASSIC – 2. RUNDE: Sepp Straka bringt auch am Freitag im Detroit GC seine PS nicht wirklich auf den Boden und nimmt sich mit der bereits zweiten 72 schon nach dem Freitag aus dem Rennen.

Sepp Straka musste vor seinem ersten Golfschlag im Detroit GC am Donnerstag über drei Stunden lang Däumchendrehen, da eine Gewittefront für eine lange Verzögerung sorgte. Danach fand der gebürtige Wiener zwar recht souverän in die Runde, verlor nach dem Turn aber den Rhythmus, was schließlich nur die 72 (Par) ermöglichte. Bei bereits zwei Schlägen Rückstand auf die prognostizierte Cutmarke wird Österreichs PGA Tour Beitrag am Freitag eine deutliche Steigerung realisieren müssen um in Amerikas Motor City nicht leer auszugehen.

Gleich der Start gelingt dann auch nach Maß, denn nach solidem langen Spiel ist der Putter auf der 10 sofort auf Temperatur und ermöglicht aus sieben Metern das anfängliche Birdie. Ohne grobe Probleme verewigt er danach sichere Pars und krallt sich mit einem gelochten Dreimeterputt am Par 5 der 14 das nächste Erfolgserlebnis, das ihn auch über die gezogene Linie ziehen lässt. Mit einem eingebunkerten Teeshot am Par 3 danach und einem darauffolgenden Flyer aus dem Sand radiert er sich aber mit einem Doppelbogey dann gleich beide Schläge wieder aus und muss die Aufholjagd so von neuem beginnen.

Nie mehr wirklich dran

Die Doublette bricht auch sichtlich den Rhythmus, denn Sepp verewigt in Folge zwar Pars auf der Scorecard, kann der scorefreundlichen Wiese aber auf den Backnine keinen weiteren Schlag mehr entlocken und tritt sich nach einem weiteren Ausflug in einen der Grünbunker auf der 1 sogar den nächsten Fehler ein, was den Cut endgültig in weite Ferne rücken lässt. Zumindest kann er zwei Löcher später aus vier Metern wieder den Ausgleich herstellen. Erneut kann dies sein Spiel aber nicht stabilisieren, da er am Par 5 danach seinen Drive wild rechts wegschießt und so prompt wieder das Plus als Vorzeichen picken hat.

Am Par 5 der 7 krallt er sich dann dank eines weiteren starken Putts zwar einmal mehr den Ausgleich, die gezogene Linie ist zwei Bahnen vor Schluss aber bereits zu weit weg, weshalb ihm selbst ein weiteres Birdie auf der 8 nicht mehr wirklich weiterhilft. Nach einem Dreiputt zum Abschluss am Par 3 der 9 unterschreibt er schließlich erneut die 72 (Par) und muss sich so als in etwa 105. mit dem “Missed Cut” anfreunden.

