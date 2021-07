Im Birdierausch

BIG GREEN OPEN – 3. RUNDE: Christine Wolf verfällt am Freitag im Rosendaelsche Golf Club in einen wahren Birdierausch und pusht sich mit einer 66 in eine der ersten Verfolgerpositionen.

Christine Wolf hatte am regnerischen Donnerstag einigermaßen zu kämpfen, wahrte mit der 75 aber immerhin noch eine vielversprechende Ausgangslage. Bei lediglich zwei Schlägen Rückstand auf die Top 10 scheint vor den letzten beiden Runden für die Tirolerin noch vieles möglich zu sein.

Österreichs Olympionikin verdrängt dann auch gleich auf der 1 die letzten Gedanken an die zähe zweite Runde, denn mit einem anfänglichen Birdie pusht sie sich sofort in die richtige Richtung. Auch danach hält sie den Fuß voll am Gaspedal, krallt sich zunächst auf der 3 ein weiteres schnelles Erfolgslerlebnis und garniert die bärenstarken Frontnine mit einem roten Triplepack von der 7 bis zur 9, womit sie sich sogar bereits in die erste Verfolgerrolle des Führungsduos bringt.

Die 10 brummt ihr dann zwar auch das erste Bogey auf, Chrissie setzt aber gleich auf der 11 den passenden Konter. Erst danach ebbt der sehenswerte Vorwärtsdrang etwas ab, wenngleich sie mit Pars nichts verkehrt macht und der Spitzengruppe so weiterhin klar erhalten bleibt. Das Par 5 der 17 erweist sich dann kurz vor Schluss noch gnädig und lässt das bereits siebte Birdie des Tages für Chrissie springen.

Derart stark pusht sie sich mit einer fantastischen 66 (-6) und als 4. in eine der ersten Verfolgerpositionen, wenngleich Stephanie Kyriacou (AUS) an der Spitze regelrecht auf und davon marschiert. “Es war heute richtig gut. Ich hab wieder nur zwei Fairways nicht getroffen und hab vor allem auf den Frontnine gut geputtet. Mit der Runde heute bin ich echt happy”, merkt man der Tirolerin die Freude über den starken Auftritt regelrecht an.

Leaderboard Big Green Open