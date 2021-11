Aus den Augen verloren

MAYAKOBA CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Sepp Straka kommt mit zu hoher Fehlerquote am Freitag nur zu einer 71 (Par) und verliert damit im El Camaleon GC die Spitzenplätze vorerst aus den Augen.

Sepp Straka zeigte zum Auftakt, dass er langsam aber sicher immer besser in Fahrt kommt, denn nach zuletzt zwei zählbaren Ergebnissen gelang ihm in Mexiko mit einer 66 (-5) sogar ein richtig guter Auftakt, der ihm auch noch alle Chancen offen hält. Am Freitag hat der Longhitter nun noch dazu den Bonus einer sehr frühen Startzeit, was sich im Kampf um eine weitere tiefrote Runde zusätzlich als durchaus hilfreich herausstellen könnte.

Gleich am Par 3 der 10 heißt es für Sepp dann am Freitag etwas zaubern, nachdem der Teeshot das Ziel verfehlt. Am Ende geht sich aber das wichtige anfängliche Par aus, das sichtlich auch das Spiel stabilisiert, denn nach zwei weiteren recht soliden Löchern kann ihn selbst eine verfehlte Grünattacke am Par 5 der 13 nicht vom ersten Birdie abhalten. Das bringt den frisch gebackenen Ehemann so richtig auf Touren, geht sich doch prompt auch auf der 14 ein Erfolgserlebnis aus.

Wie aus dem Nichts streikt dann am Par 3 der 15 jedoch der Putter und brummt ihm mit einem Dreiputt auch den ersten Fehler auf. Ein verzogener Abschlag ins H2O sorgt dann auf der 17 für weiteren Stress, immerhin kann er aber das drohende Doppelbogey noch abwenden und muss nur einen Schlag abgeben. Allerdings hat er auch danach weiterhin mit Problemen zu kämpfen, denn nach Ausflügen in Native Area und Grünbunker liegt erst der vierte Schlag überhaupt am Grün, was ihn noch vor dem Wechsel auf die Frontnine sogar in den Plusbereich abdriften lässt.

Zurück auf Level Par

Die Schwierigkeiten setzen sich auch auf den vorderen Neun weiterhin fort, wie ein weiteres verpasstes Up & Down auf der 2 beweist, womit es mittlerweile doch bereits recht unangenehm weit im Klassement retour geht. Erst an der 3 zirkelt er eine perfekte Annäherung ins Grün und belohnt sich endlich wieder mit einem Birdie. Damit nimmt Straka auch wieder Fahrt am Leaderboard auf, nachdem ein starkes Eisen am folgenden Par 3 das nächste Birdie erzwingt.

Den Birdie-Hattrick verhindert am folgenden Par 5 ein Dreiputt, besonders ärgerlich nach dem sehenswerten Grüntreffer mit dem zweiten Schlag. Auch am letzten Par 5 wird es nichts mit dem Erfolgserlebnis, diesmal steht ein Grünbunker im Weg. Die verpassten Chancen lassen somit nur die 71 (Par) zu, mit der sich Straka als 41. vorerst doch um ein ganzes Stück von den Toprängen verabschiedet.

Matthew Wolff (USA) verteidigt mit einer 68 (-3) seine Spitzenposition und geht bei gesamt 13 unter Par mit zwei Schlägen Vorsprung auf Landsmann Scottie Scheffler ins Weekend.

