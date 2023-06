Chance liegengelassen

RBC CANADIAN OPEN – 2. RUNDE: Matthias Schwab agiert auch am Freitag im Oakdale G & CC zu ungenau und scheitert mit einer 72 (Par) in Toronto am Cut. Damit lässt der Steirer auch eine weitere Chance auf wichtige FedEx Cup Punkte liegen.

Matthias Schwab unterstrich am ersten Spieltag genau jene Aspekte, die man auch in seinem Lager immer wieder anspricht. Erneut konnte sich die Birdiequote durchaus sehen lassen – der Steirer ließ am Donnerstag immerhin vier Vögelchen von der Scorecard zwitschern – doch wieder streute er mit drei Bogeys und einer Doublette einfach zu viele Fehler ein um am Ende auf einen erfolgreichen Auftakt zurückblicken zu können. Dennoch ist für den Rohrmooser eindeutig noch nichts verloren, denn mit früher Startzeit und nur zwei Schlägen Rückstand auf die gezogene Linie liegt das Wochenende alles andere als außer Reichweite.

Mit einem soliden Par gelingt der Start auf der 10 zwar sehr unaufgeregt, nach längerer Warterei in der 11. Teebox verzieht er am Par 3 danach jedoch den Abschlag und tritt sich so rasch ein erstes Bogey ein. Nach ungenützter Chance am darauffolgenden Par 5, legt er sich am zweiten Par 3 ebenfalls eine dicke Möglichkeit auf, bringt den Ball jedoch erneut aus drei Metern nicht im Loch unter. Mit Ungenauigkeiten vom Tee macht er sich danach das Leben selbst wieder schwer, schafft es aber immerhin noch weitere Fehler zu vermeiden.

Am Par 5 der 18 kann er dann aber endlich estmals richtig durchatmen, da sich trotz einer versandeten Attacke das so lange gesucht erste Birdie ausgeht. Das Erfolgserlebnis scheint auch den Putter endlich so richtig auf Temperatur zu bringen, geht sich doch gleich danach auf der 1 auch aus knapp vier Metern ein roter Eintrag aus, womit er wieder voll zur gezogenen Linie aufschließt. Die Unsicherheit im langen Spiel will jedoch nicht verfliegen und nach zwei gelungenen Up & Downs erwischt es ihn schließlich nach verzogener Annäherung auf der 5 mit dem nächsten Fehler.

Spiel schärfen

Das scheint auch gewissermaßen ein Wirkungstreffer zu sein, denn wie aus dem Nichts kühlt plötzlich auch der 14. Schläger im Bag wieder ab und brummt ihm aus neun Metern gleich danach ein Dreiputtbogey auf. Damit scheint bereits wenige Löcher vor Schluss der Cut endgültig abgefahren zu sein. Aus nicht einmal einem Meter holt er sich dann auf der 8 zwar noch ein Birdie ab, dieses fungiert am Ende jedoch nur noch als Ergebniskosmetik, da sich der Cut nach der 72 (Par) nicht ausgeht.

Damit lässt Matthias auch eine weitere Chance auf wichtige FedEx Cup Punkte liegen und muss nun in der kommenden spielfreien Woche während den US Open zwingend sein Spiel schärfen um danach frisch durchstarten zu können. Noch gibt es für den Vanderbilt Absolventen zwar genügend Startmöglichkeiten, in den kommenden Wochen muss er aber auf jeden Fall anschreiben um die Tourcard für nächste Saison noch ohne Umwege absichern zu können.

Leaderboard RBC Canadian Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den RBC Canadian Open