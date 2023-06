Nächste Nullnummer

ANDALUCIA CHALLENGE – 2. RUNDE: Max Lechner und Niklas Regner scheitern auch im Iberostar Real Golf Novo Sancti Petri wieder am Cut, womit nach Tschechien auch in Cadiz das Wochenende wieder ohne österreichische Beteiligung über die Bühne gehen wird.

Nach dem bitteren Totalausfall zuletzt bei unseren tschechischen Nachbarn ist für Niklas Regner und Max Lechner Wiedergutmachung bei der Andalucia Challenge angesagt. Die Challenge Tour verursacht zudem unnötigen Reisestress von Prag nach Cadiz und zurück kommende Woche in die Tschechische Republik. Timon Baltl findet sich in dieser Woche am ungemütlichen Wartebankerl wieder. Im südspanischen Novo Sancti Petri geht es um 250.000 Euro Preisgeld.

Maximilian Lechner beginnt am Nachmittag zwar mit einem Birdie, kann an das anfängliche Erfolgserlebnis jedoch auf den Backnine nicht weiter anknüpfen und kommt nach einem Schlagverlust am Par 3 der 15 nur bei Even Par in der 1. Teebox an. Die Frontnine beginnen dann noch dazu mit einem Doppelbogey richtig zäh. Zwar lässt er sich nicht wirklich aus der Ruhe bringen und arbeitet sich mit Biridies auf der 6 und dem Par 5 der 8 wieder auf Level Par zurück, ein abschließendes Par 3 Bogey lässt aber auch bei ihm schließlich nur die 73 (+1) zu.

Mit einem kunterbunten Bogey-Birdie-Bogey Start kommt er am Freitag Vormittag der Cutlinie zunächst nicht näher, grooved sich nach und nach aber in die Runde, drückt schließlich mit einem roten Hattrick von der 6 bis zur 8 sehenswert aufs Tempo und zieht sich so bereits auf den Frontnine über die gezogene Linie nach oben. Auf den hinteren Neun geht es dann richtig wild zur Sache, denn nach einem Bogey knallt er sogar ein Eagle auf die Scorecard und radiert selbst einen weiteren Fehler sofort wieder aus. Auf ein Triplebogey auf der 16 kann er dann jedoch nur mehr bedingt kontern und verpasst so am Ende mit der 71 (-1) erneut den Sprung ins Wochenende.

Im Formtief

Mit gleich zwei Birdies auf der 10 und dem darauffolgenden Par 5 startet Niklas Regner absolut nach Maß ins Turnier und mischt so von Beginn an ganz vorne mit. Nach und nach geht der Anfangselan jedoch etwas verloren, was sich nach einer kleinen Parserie schließlich auch in den ersten Bogeys niederschlägt, was ihn noch vor dem Turn wieder auf Level Par zurückwirft. Nachdem er auf der 3 dann sogar in den Plusbereich abrutscht, kämpft er sich mit einem Birdie auf der 6 zwar wieder zurück, ein abschließendes Par 3 Bogey ermöglicht jedoch nur die 73 (+1), womit er sich nur hinter der erwarteten Cutmarke einreiht.

Mit letzter Startzeit spult der 24-jährige am Freitag zunächst Par um Par ab, kommt so der Cutmarke jedoch nicht näher. Erst das Par 5 der 8 lässt dann einen Schlag springen, was vor den Backnine noch einmal etwas Auftrieb geben sollte. Mit einem Par 5 Birdie auf der 11 untermauert er dies dann auch, kann daran jedoch nicht weiter anknüpfen und steht schließlich nach einem rabenschwarzen Finish mit Doppelbogey auf der 16 und zwei abschließenden Bogeys sogar nur mit der 74 (+2) wieder im Clubhaus und verpasst so erneut klar den Cut, womit sich ein zumindest kleines Formtief beim Liezener abzeichnet.

Jordan Zunic (AUS) und Sam Hutsby (ENG) teilen sich bei gesamt 14 unter Par die Führungsposition.

Leaderboard Andalucia Challenge