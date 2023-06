Heimischer Totalausfall

SCANDINAVIAN MIXED – 2. RUNDE: Mit Christine Wolf, Emma Spitz, Sarah Schober und Lukas Nemecz scheitern beim Mixed Event der DP World Tour und der Ladies European Tour im Ullna G & CC gleich alle vier Österreicher am Cut.

Lukas Nemecz, Emma Spitz und Sarah Schober notierten am Auftakt nur 72er (Par) Runden und starten damit beim Mixed Event von DP World Tour und Ladies European Tour – Herren und Damen spielen in einer gemeinsamen Wertung um ein Gesamtpreisgeld von 2 Millionen Dollar – nur knapp hinter der erwarteten Cutmarke in den zweiten Spieltag. Chrissie Wolf musste sich nach gleich zwei Doppelbogeys am Donnerstag mit der 74 (+2) anfreunden und hat so eine noch deutlich unangenehmere Ausgangslage.

Chrissie kommt auch am Freitag zumindest zu Beginn nicht wirklich ins Laufen und verschärft sich den Kampf um den Cut mit einer verzogenen Annäherung un dem ersten Bogey auf der 11 schon früh noch zusätzlich. Am Par 5 der 15 passt dann aber erstmals alles richtig zusammen, denn aus dem Semi-Rough zündet die Tirolerin eine perfekte Grünattacke und lässt sogar den Adler landen.

Nachdem ihr allerdings kurz vor dem Turn ein verzogener Drive zum Verhängnis wird, kommt sie nach den Backnine der gezogenen Linie nicht näher. Danach spult sie zwar Par um Par ab und muss erst am Schlussloch noch ein Bogey verdauen. Mit der vergeblichen Birdiesuche geht sich am Ende so nur die 73 (+1) aus, die nach der 74 (+2) vom Donnerstag für den Cut klar und deutlich nicht reicht.

Noch deutlicher vorbei

Emma Spitz stolpert richtiggehend in den zweiten Spieltag, denn nach einer wild verzogenen Annäherung muss sie gleich auf der 1 sogar ein Doppelbogey einstecken und rasselt so von Beginn an unangenehm hinter die prognostizierte Cutmarke zurück. Nachdem beide Par 5 Löcher danach ungenützt verstreichen, wird die Situation auf der 5 schließlich mit einem verpasstem Sand Save noch prekärer. Da sie sich dann noch dazu auf der 8 ein Dreiputtbogey eintritt, rückt der Cut mittlerweile fast schon außer Sichtweite.

Zwar spult sie in Folge Par um Par ab, kann sich so jedoch nicht näher an die wichtige Marke heranspielen. Erst am Par 5 der 15 bricht dann am Freitag der bislang so hartnäckige Birdiebann. Mehr will aber nicht mehr gelingen und da sie sich zum Abschluss noch ein Bogey einfängt, geht sich sogar nur eine 76 (+4) aus.

Sarah Schober erwischt es nach verfehltem Grün bereits auf der 11 mit einem frühen Schlagverlust. Konter kann sie darauf keinen setzen und tritt sich nach eingebunkertem Teeshot am Par 3 der 14 sogar recht rasch ein weiteres Bogey ein. Zumindest kann sie das darauffolgende Par 5 auch zum ersten Birdie nützen. Lange hält die Aufbruchsstimmung jedoch nicht an, da ihr ein gewasserter Abschlag bereits auf der 17 den nächsten Fehler aufs Auge drückt.

Zwar stabilisiert sie ihr Spiel danach etwas, findet jedoch kein weiteres Birdie und muss nach verfehltem Fairway ausgerechnet am Par 5 der 4 den nächsten Schlag abgeben. Wie gehabt will auch in Folge nichts wirklich positives auf die Scorecard wandern und da sie die Runde dann mit noch einem Fehler beendet, geht sich sogar nur die 76 (+4) aus, womit sie keinerlei Chance aufs Wochenende hat.

Lukas Nemecz hat sichtlich mit einem unterkühlten Putter zu kämpfen, denn dieser hängt ihm auf der 10 aus gut zwölf Metern gleich ein anfängliches Dreiputtbogey um. Eine Bahn später will dann das Up & Down zum Par nicht mehr gelingen, womit ein komplett verpatzter Start endgültig nicht mehr zu leugnen ist. Auch danach will sich kein Erfolgserlebnis ausgehen und nach dem nächsten Bogey nach Wasserball am Par 5 der 15 rücktder Cut bereits in richtig weite Ferne. Erst auf der 17 geht sich dann nach starkem Wedge auch der erste rote Eintrag aus.

Wirklich lange muss er dann auch nicht auf das nächste Birdie warten, da sich schon am Par 3 der 2 mit perfektem Teeshot der nächste Schlaggewinn ausgeht und da er sich nach hervorragendem Pitch am Par 5 der 4 nur Zentimeter übrig lässt, dreht er sein Tagesergebnis endgültig wieder auf Even Par zurück. Gerade als die Wochenendmarke greifbar scheint, geht auf der 6 dann aber alles schief und nach verzogenem Drive, Querpass und Wasserball hat er sogar ein Triplebogey picken, was die letzten Cutchancen endgültig zunichte macht. Eine weitere Annäherung ins H2O inklusive Doppelbogey fällt so am Weg zur 77 (+5) kaum mehr ins Gewicht.

Dale Whitnell (ENG) erwischt einen wahren Traumtag und diktiert nach einer 61 (-11) und bei gesamt 17 unter Par überlegen das Tempo.

Leaderboard Scandinavian Mixed

