Hinterher

RBC CANADIAN OPEN – 1. RUNDE: Matthias Schwab erwischt im Oakdale G & CC mit einer einen alles andere als guten Start und läuft nach einer 73 (+1) einmal mehr heuer nach den ersten 18 Löchern der erwarteten Cutmarke hinterher.

Nach einer Woche Regeneration geht es für Matthias Schwab mit der Canadian Open schon wieder weiter. Nur noch 10 Turnierwochen bleiben dem Schladminger um sein Spielrecht für die neue Saison abzusichern. Auf Position 130 im FedExCup bewegt er sich zur Zeit zwischen Sein und Nichtsein in der stärksten Golfliga der Welt. Entscheidend wird sein, ob der Steirer wieder zu alter Stärke, dem soliden Spiel findet und im Oakdale Golf & Country Club die vielen Selbstfaller abstellen kann. Sepp Straka pausiert dagegen um sich auf die US Open einzustimmen. Titelverteidiger Rory McIlroy (NIR) lässt es sich nicht nehmen, in Canada zur Titelverteidigung zu blasen.

Geich auf der 1 bringt sich der Schladming-Pro mit knapp überschlagenem Grün in Schwierigkeiten und brummt sich nach verschobenem Parputt auch prompt ein Bogey auf. Sofort setzt der Rohrmooser aber einen sehenswerten Konter, nachdem er auf der 2 aus knapp zehn Metern sehenswert den Putt locht. Da allerdings der Abschlag auf der 3 zu weit nach rechts zieht und er keinerlei Chance hat das Grün aus dem Rough zu erreichen, leuchtet auch postwendend wieder das Plus beim Score auf. Abermals hat er aber mit einer richtig starken Annäherung die richtige Antwort parat und gleicht schon auf der 4 aus zwei Metern sein Score erneut aus.

Doppelbogey-Bremse

Nach einem gelungenen Parsave danach, wird ihm der nächste verzogene Abschlag auf der 6 schließlich mit dem bereits dritten Bogey wieder zum Verhängnis. Diesmal kann er darauf nicht kontern, nimmt aber zumindest erstmals einige Pars mit. Das ändert sich erst am Par 5 der 12 wieder, wo er nach Wasserball sogar ein Doppelbogey ausfasst und so endgültig weit zurückfällt. Der Steirer lässt sich aber nicht hängen, legt auf der 13 einen sehenswerten Approach aufs Grün und holt sich aus zwei Metern auch ein weiteres Birdie ab.

Zum Abschluss geht sich dann aus 3,5 Metern zwar am Par 5 der 18 noch ein Birdie aus, mehr als die 73 (+1) geht sich so jedoch nicht aus, womit er als 84. einmal mehr der erwarteten Cutmarke hinterherläuft. Bei nur zwei Schlägen Rückstand auf die gezogene Linie ist am Freitag mit früher Startzeit aber mit Sicherheit noch nichts verloren. Gleich vier Spieler teilen sich nach 67er (-5) Runden die Führungsrolle.

„Das Positive vorweg: Vier Birdies auf dem Kurs sind gut. Leider passierten mir aber auch hier wieder unnötige Fehler die zu den drei Bogeys und dem Doppelbogey führten. Die ’schlechten Schläge sind einfach zu schlecht‘. Mein Spiel im Gesamten fühlt sich aber recht gut an und das gibt mir auch die Hoffnung auch bald brauchbare Scores zu finden“, spricht er nach der Runde vor allem auch die nach wie vor vorhandenen Probleme mit der Fehlerquote an.

Leaderboard RBC Canadian Open

