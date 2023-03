Erwartungen geweckt

ARNOLD PALMER INVITATIONAL – VORSCHAU: Nach dem starken 5. Platz bei der Titelverteidigung in Palm Beach Gardens biegt Sepp Straka wohl mit durchaus hohen Erwartungen in den auf 20 Millionen Dollar aufgewerteten Klassiker in Bay Hill ab.

Es war nicht so richtig der Start ins Jahr 2023 den sich Sepp Straka nach seiner Super-Saison vorgestellt hat, denn mit zwei verpassten Cuts beim Desert Swing und einem durchwachsenen 45. Platz bei den Genesis Invitational agierte der Longhitter eher unter dem Radar. An der Ostküste scheint die Form nun aber endgültig angesprungen zu sein, denn bei der Titelverteidigung vergangene Woche gelang das erste zählbare Topergebnis im FedEx-Cup seit Anfang Oktober, als er sich bei den Sanderson Farms Championship nur knapp im Stechen geschlagen geben musste.

Mit dem starken Turnier in Palm Beach Gardens weckte der gebürtige Wiener wohl nicht nur die Erwartungen seiner zahlreichen Fans in der alten Heimat, sondern auch seine eigenen, denn bei den anstehenden beiden Mega-Wochen könnte er sowohl im FedEx-Cup als auch in der Weltrangliste gehörig Punkte einstreifen. Vor dem Players steht zunächst in Orlando ein echter Klassiker auf dem Programm und mit Arnold Palmers Einladungsturnier hat Sepp auch noch eine dicke Rechnung offen, denn dreimal stand er bereits in Bay Hill in den Teeboxen – jedesmal war am Freitag Endstation.

Mit gestärktem Selbstvertrauen nach den Honda Classic soll sich dies nun ändern, was sich angesichts von gleich 20 Millionen Dollar Preisgeld, 550 zu vergebenden FedEx-Cup Punkten und massig Weltranglistenzählern auch monetär und punktemäßig gewaltig rechnen könnte. Die Konkurrenz wird in Amerikas Freizeitmetropole aber klarerweise enorm sein, denn so ziemlich alles was im Golfsport Rang und Namen hat wird in Orlando Birdies hinterherjagen.

Der Wetterbericht verspricht nach derzeitiger Prognose allerbestes Golfwetter mit Spitzentemperaturen von rund 30 Grad Celsius. Lediglich am Freitag könnte sich die Sonne etwas hinter Wolken verstecken. Scottie Scheffler (USA) könnte sich, je nach Konstellation, bei der Titelverteidigung in dieser Woche einmal mehr mit Jon Rahm (ESP) im direkten Duell um die Weltranglistenspitze matchen.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Arnold Palmer Invitational.