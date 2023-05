Im Mittelfeld eingependelt

CHARLES SCHWAB CHALLENGE – FINAL: Sepp Straka macht mit einer finalen 70 (Par) im Colonial CC noch ein paar Ränge gut und beendet den Klassiker in Fort Worth im Mittelfeld. Matthias Schwab gibt am Sonntag zumindest noch die rote Laterne ab.

Sepp Straka legte am Moving Day einen ziemlich wilden Ritt hin, denn der Longhitter fand am Moving Day zwar vier Birdies, musste jedoch ebenso viele Schlagverlust einstecken und stand so schlussendlich nur mit der 72 (Par) wieder beim Recording. Aufgrund der durchwegs gedämpften Scores kletterte er damit aber zumindest um einige Ränge im Klassement nach oben und startet als 42. in die finale Umrundung, wobei die Top 20 mit einer starken letzten Runde wohl durchaus noch zu knacken wären.

Nach starkem Drive zündet er am Par 5 der 1 die Attacke, die jedoch minimal zu lang ausfällt. Aus dem Rough hinter dem Grün geht sich am Ende das erhoffte anfängliche Birdie knapp nicht aus. Mit Pars macht er auch in Folge zwar nichts falsch, durch leichte Ungenauigkeiten mit den Eisen wollen sich jedoch auch keine wirklichen Birdiemöglichkeiten ergeben. Immer wieder hat er mit Fortdauer der Runde auch einigermaßen zu kämpfen, weiß sich mit starkem Kurzspiel und gefühlvollen Putts auf den Frontnine aber immer wieder aus der Affäre zu ziehen.

Diese Übung gelingt schließlich zu Beginn der letzten neun Bahnen nicht mehr, nachdem nach zu kurzer Annäherung das Up & Down zum Par auf der 10 nicht mehr gelingen will. Immerhin scheint der erste Fehler die Eisen zu schärfen, denn er kann zwar am darauffolgenden Par 5 aus drei Metern den Birdieputt nicht im Loch unterbringen, knallt dafür auf der 12 die Annäherung noch näher zur Fahne und holt sich schließlich aus 1,5 Metern den scoretechnischen Ausgleich ab.

Sofort rutscht er aber wieder zurück und hat nach Wasserball sogar Glück, dass er nach gelochtem Sechsmeterputt nur das Bogey einstecken muss. Aus zwei Metern lässt er danach die Chance auf den sofortigen Ausgleich noch ungenützt, aus der doppelten Distanz macht er seine Sache auf der 15 dann aber deutlich besser und dreht sein Tagesergebnis so einmal mehr zurück auf Anfang. Auf den letzten Löchern lässt er mit Pars dann nichts mehr anbrennen, unterschreibt am Ende die 70 (Par) und beendet das Turnier so als etwa 35. im Mittelfeld. Bereits nächste Woche geht es für Sepp in Ohio weiter, wenn mit dem Memorial Tournament das nächste Elevated Event auf dem Programm steht.

Rote Laterne abgegeben

Matthias Schwabs bisherige Saison spiegelte sich in den ersten drei Runden in Fort Worth regelrecht wieder, denn nach einer starken 69 (-1) zum Auftakt, cuttete er nach einer 72 (+1) gerade noch ins Wochenende und schlitterte am Moving Day schließlich sogar in eine tiefschwarze 77 (+7), die ihn bis ans Ende des Klassements zurückwarf. Mit den lukrativen Leaderboardregionen wohl außer Reichweite geht es am Sonntag eher darum wieder sein Spiel auf Schiene zu bringen um in den kommenden wichtigen Wochen reüssieren zu können.

Allerdings knüpft er gleich am Par 5 der 1 an den zähen Vortag an und tritt sich nach gleich zwei Ausflügen in die Bunker ein anfängliches Bogey ein. Immerhin zeigt er die perfekte Reaktion, da er sich auf der 2 aus sieben Metern sofort auch das erste Birdie krallt. Das bringt auch die gesuchte Stabilität ins Spiel, da er danach grundsolide agiert und sich dank starker Annäherung auf der 5 aus drei Metern das nächste Birdie abholt, dass er mit verpasstem Sand Save danach jedoch auch postwendend wieder verspielt.

Kurz vor dem Turn wird es dann erstmals richtig ungemütlich, denn aus dem Rough wassert er die Annäherung und kann in Folge das Doppelbogey nicht mehr abwenden. Mit einem perfekten Eisen holt er sich dann auf der 12 aus kürzester Distanz wieder ein Erfolgserlebnis ab, wassert jedoch danach am Par 3 erneut und brummt sich so ein weiteres Doppelbogey auf. Der Rohrmooser lässt sich aber nicht hängen und notiert trotz eines eingebunkerten Abschlags auf der 15 ein weiteres Birdie auf der Scorecard.

Mit Pars macht er auf den verbleibenden Bahnen dann nichts mehr verkehrt und beendet das Turnier so mit der 72 (+2), womit er als 70. zumindest die rote Laterne noch abgeben kann. Da er im Feld des Memorial Tournament ab nächsten Donnerstag nicht aufscheint, gilt es in der kommenden Woche nun im Training das Spiel wieder für das Finish im Tourkalender zu schärfen um die nötigen FedEx Cup Punkte noch einfahren zu können.

Leaderboard Charles Schwab Challenge

